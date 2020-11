Orange Bank supera los 60.000 clientes y espera superar los 125.000 al terminar 2021

60.000 clientes, 90 millones de euros en depósitos y financiación de 150 millones de euros, dirigidos a la compra de más de 700.000 dispositivos móviles. Son los principales números de Orange Bank en su primer aniversario, unas cifras que han superado los objetivos para todo el año, según ha explicado la compañía.

Según su director general, Narciso Perales, estas cifras demuestran que el modelo digital first en el que se basa su negocio ha cobrado mucho más sentido en estos momentos difíciles de pandemia.

De hecho, Perales ha recordado que durante los meses duros de confinamiento y de llegada de la Covid, han registrado una parte muy importante de sus altas de todo este año.

Respecto de los objetivos de 2021, éstos vuelven a ser ambiciosos: 125.000 clientes y 300 millones de euros de financiación, duplicando los datos conseguidos. El objetivo es seguir abriéndose a productos, explorar nuevas maneras de ofrecer créditos de consumo a sus clientes y lanzarse a por clientes que no sean usuarios de Orange.

Lanzamiento de Bizum

Perales ha indicado que pese a ello seguirán teniendo ofertas diferenciadas y que las mejores condiciones estarán en los clientes de los servicios de telecomunicaciones de Orange. Respecto de nuevas funcionalidades, en enero lanzarán Bizum.

A finales de 2021, otro de los proyectos es comenzar a utilizar la tecnología creada en España en lanzamientos de Orange Bank en países de Europa del Este. Se mantiene además el gran objetivo de tener todos los productos de banca retail en 2025, incluyendo hipotecas.

Respecto de la situación de la Covid, ha indicado que no han tenido gran impacto en sus cuentas ni en sus datos de morosidad, pero ha advertido que su situación es muy particular porque su balance y su negocio se ha generado principalmente después de la pandemia y no hay punto de comparación respecto de 2019.

Orange Bank dispone de casi 1.000 puntos físicos de distribución exclusiva con mayor capilaridad que muchas redes de sucursales bancarias. La red de tiendas Orange realiza casi dos terceras partes de las altas de clientes de Orange Bank. Con ello, según Perales se cumple su gran objetivo de "democratizar la banca digital".