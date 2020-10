Genç apuesta por crecer solo tras captar 350.000 clientes sin cerrar la puerta a Sabadell

En un momento en el que el mercado está mirando a BBVA para ver si hace un movimiento para absorber al Sabadell, el consejero delegado del banco, Onur Genç, ha destacado el crecimiento orgánico que la entidad ha experimentado en España en los últimos meses. En plena pandemia, la entidad ha captado 350.000 clientes, según ha destacado en la rueda de prensa para comentar sus resultados.

Con este dato, el banquero procedente de Turquía ha tratado de explicar que la entidad no necesita realizar adquisiciones para crecer en España. No obstante, sin querer dar el titular que buscaban los periodistas, Genç tampoco ha cerrado la puerta a jugar un papel clave en la consolidación bancaria con la compra del Sabadell.

"Estamos plantando las semillas para futuro crecimiento. En compras y fusiones, si vemos que se puede crear valor, lo haremos. Y si no, no lo haremos. Pero no tenemos obligación de hacer nada en ninguna parte. Tenemos cuota de mercado suficiente. Solo analizamos las oportunidades y si vemos algo interesante, lo haremos. Si no seguiremos con el crecimiento orgánico", ha afirmado.

Digitalización

Dentro de esa estrategia, Genç ha destacado el avance de su negocio digital, puesto que BBVA ya es el banco que más se utiliza en España a través de la app y el número de interacciones de sus clientes con la entidad a través de ella es cinco veces superior a la de hace un año.

La digitalización está obligando al banco a reconvertir su plantilla para que cuente con nuevas habilidades y mejorar así el alto valor añadido, del asesoramiento, que reclaman los clientes en este nuevo momento económico.

Con este argumento, el consejero delegado ha descartado que el banco esté pensando en realizar algún tipo de ajuste de plantilla con un ERE (expediente de regulación de empleo). Seguirán apostando por "realizar una gestión dinámica de la plantilla" sin cambios abruptos.

Segunda ola de Covid

Genç también ha sido preguntado sobre las medidas que se están tomando para hacer frente a la segunda oleada de coronavirus. "Parece necesario tomar nuevas medidas para ir gestionando la situación de forma dinámica, pero hay que hacerlo de una manera que consiga minimizar el impacto sobre la economía", ha explicado.

Sobre el impacto de la crisis sanitaria y las medidas para combatirla en la economía, el consejero delegado ha destacado que los datos del gasto con tarjeta del banco muestran que "la economía en España va bien".



"Hemos aprendido a convivir con la pandemia. Lo adecuado es que podamos convivir con ella y proteger la salud", ha afirmado.

También ha respaldado las políticas fiscales que se adoptaron en los meses pasados para proteger el empleo y el tejido productivo. En ese sentido, ha recordado que estamos ante "una crisis que no está causada por una parte no productiva de la economía. Es una crisis que afecta a todas las empresas, incluso a las más rentables".

Por ello, ha destacado que "la gente tiene más dinero ahorrado que antes porque gastan menos y ha habido un apoyo del Estado. Es una crisis muy heterogénea", ha dicho, dando a entender que la recuperación podría ser rápida si se controla la pandemia.

Menos crédito, más mora

En su actividad, el banco espera que se produzca una leve caída de la cartera crediticia en el año 2020 y que la demanda de créditos ICO o de hipotecas se "ralentice" en el cuarto trimestre. Así, 2020 será un año que se cierre con una "leve caída" de la cartera de crédito.

La entidad también cuenta con que en 2021, esa tendencia de desapalancamiento seguirá aunque es "demasiado pronto para saber cuánto, teniendo en cuenta la incertidumbre" que nos rodea.

Sobre la tasa de mora, los directivos del banco cuentan conque "seguramente habrá algún crecimiento de mora en 2021". El hecho de que la inversión en crédito no vaya a crecer, el numerador también tendrá un efecto que deberá ser tenido en cuenta por los analistas que miren la morosidad.

Ante el difícil contexto que atraviesa la economía, Genç considera que sería positivo que se ampliaran los créditos avalados por el ICO y los vencimientos de los que ya se han concedido.

"Cualquier cosa que se pueda hacer hasta que tengamos la vacuna y la situación se estabilice será buena noticia. Estamos en una crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, incluso a las empresas más sólidas de la economía", ha resaltado.

Cenyt y reputación

Sobre el 'caso Villarejo' el consejero delegado ha insistido en que "la investigación de la Audiencia Nacional debe prevalecer sobre el resto", al ser preguntado por el hecho de que su 'forensic' interno haya sido cuestionado por las autoridades judiciales.

También ha asegurado que la reputación del banco se ha mantenido estable y en 2020, incluso ha experimentado "una mejora". "El resultado de las encuestas indican una mejora y no un empeoramiento", ha añadido.

Según Genç, el 'caso Cenyt' tampoco ha tenido "ningún impacto en el negocio" de BBVA, aunque ha reconocido que "es un tema que seguimos muy de cerca".