Banco Santander propone con el ICO un programa de compra de vivienda para jóvenes

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha indicado que está trabajando con el sector de la construcción y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para lanzar un programa de compra de vivienda dirigida a jóvenes que permitiría conseguir una hipoteca de hasta el 95% del valor del inmueble.

En una entrevista con el diario 'El País' publicada este domingo, la presidenta de la entidad financiera ha explicado que este programa supondría la creación de cerca de 500.000 puestos de trabajo, la construcción de 150.000 viviendas y ayudará "a miles de jóvenes a independizarse".

Según ha explicado Botín, el programa consistiría en una colaboración público-privada con el ICO y empresas del sector inmobiliario. Los jóvenes solo tendrían que aportar el 5% del valor del inmueble y el Santander concedería una hipoteca con el 95% restante. De su lado, el ICO avalaría hasta el 20% del préstamo.

Por otro lado, con respecto al programa de avales públicos puesto en marcha por el Gobierno, la presidenta del mayor banco español ha subrayado que es un modelo "testado" y que está "funcionando bien en general", aunque ha reconocido "algún problema puntual".

Mayor cuota de avales

"Santander tiene una cuota total del crédito del 18%, pero en empresas es del 27% y nos han dado el 18%", ha criticado Botín. "Los bancos y el Gobierno estamos colaborando de una manera muy positiva, aunque quizás hubiera sido más efectivo si se hubieran atendido las peticiones por orden de llegada, como se ha hecho otras veces en las líneas ICO y en países como Alemania, y no por un sistema de asignación de cuotas", ha apostillado.

La primera ejecutiva de Banco Santander también ha confiado en que la entidad pueda recuperar en octubre el dividendo. A recomendación del Banco Central Europeo (BCE), tuvo que suspender el pago de dividendos hasta, al menos, ese mes con el objetivo de mantener el mayor nivel de capital posible.

La solidaridad no es caridad

A nivel político, Botín ha afirmado que, aunque la Unión Europea tienen que entender que "solidaridad no es caridad", los países miembros también tienen que entender que es necesario "ser responsables y hacer todo lo que haya que hacer para que las empresas sobrevivan".

"Necesitamos gobiernos responsables (...) que entiendan que si no se apoya a las empresas, si no se generan beneficios empresariales, no podemos tener una economía social", ha asegurado, al tiempo que ha agregado que "un esquema fiscal que no permita mantener y atraer a España a los mejores emprendedores para crear empresas del futuro no vale".