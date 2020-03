De hipotecas a pensiones: las medidas de la banca para proteger a sus clientes sénior

Manos a la obra. Los problemas que azotaban al sector bancario español quedan en un segundo plano en medio de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus y, tras tomar las medidas necesarias con sus empleados, las entidades empiezan a desgranar su plan de choque para proteger a sus clientes, con especial atención al colectivo sénior, uno de los más vulnerables en estos momentos.

Además de las recientes líneas de crédito abiertas en la última semana, muy centradas en pymes y autónomos, los bancos españoles concretan ahora distintas acciones para los particulares.

CaixaBank ha sido una de las primeras en anunciar que adelantará el cobro de la pensión de la Seguridad Social a este viernes 20 de marzo, cinco días antes de la jornada de cobro habitual, poniendo en marcha un sistema especial de información y organización de citas previas para los clientes mayores de 65 años que deseen percibir su pensión, así como realizar reintegros a lo largo de los próximos días.

La iniciativa estará activa desde hoy mismo, por lo que los clientes podrán disponer de su pensión al tenerla ya ingresada.

"El objetivo de esta medida, exclusiva para los 1,8 millones de clientes con su pensión domiciliada en CaixaBank, es contribuir a la protección del colectivo sénior y facilitar que la organización de los equipos de trabajo y la aplicación de las medidas de prevención del coronavirus en la red comercial sea más eficaz", indican desde la entidad.

Contacto personal

La entidad contactará con los clientes que habitualmente reintegran su pensión en efectivo para explicarles las opciones y cómo operar a través de sus distintos servicios online, evitando así los desplazamientos a la sucursal.

Fuentes de Banco Santander y de BBVA confirman a Invertia que en los próximos días también evalúan medidas específicas para sus clientes sénior, al igual que también ha hecho ya Banco Sabadell.

Según indican desde la entidad, "estamos movilizando toda la red con el fin de proteger a sus clientes más mayores, ante la perspectiva de cobro de las pensiones".

La entidad gestiona actualmente cerca de 800.000 clientes de este segmento y también está contactando con ellos telefónicamente con el fin de evitar que tengan que desplazarse a las oficinas. De estos 800.000, hay más de 150.000 personas mayores de 75 años y que no disponen de canales a distancia o tarjeta.



“Estamos contactando telefónicamente con ellos, para darles tranquilidad, y decirles que tienen la pensión ingresada como siempre y que no hace falta que se desplacen a la oficina”, indican, salvo que sea de extrema necesidad, para lo que concertarán con ellos una cita previa.

Además de los clientes sénior, las entidades también están tomando otro tipo de medidas con colectivos como sus propios proveedores. Por ejemplo, Banco Sabadell y Bankia también han anunciado que están agilizando los pagos a sus proveedores para evitarles tensiones de liquidez.

Mora hipotecaria

Además de adscribirse a la nueva línea de financiación ICO-COVID19 dirigida a empresas y autónomos, todas las entidades han tomado sus propias iniciativas con créditos propios para familias y empresas.

En el caso de los hogares, muchas de ellas ya están empezando a implementar las órdenes del Gobierno respecto a las hipotecas.

Bankinter, por ejemplo, ya ha anunciado que sus clientes podrán solicitar dicha moratoria desde ahora hasta pasados quince días del fin de la vigencia del Real Decreto Ley, procediendo el banco a su implementación en un plazo de quince días, una vez presentada toda la documentación requerida.

"Dado que se trata de una situación de crisis en constante evolución, el banco llevará a cabo una permanente observación de la vigencia de todas estas medidas y de su adecuación a las específicas necesidades de estos colectivos, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios y ofrecer así todas las facilidades crediticias a los clientes durante el tiempo que se prolongue la situación actual", indican desde la entidad.

Canales digitales

Ante el problema de que colectivos como las personas mayores no sepan cómo contactar con sus entidades de forma online, los bancos también se han puesto manos a la obra para facilitar estas operaciones. BBVA, por ejemplo, se ha dirigido de manera particular a los clientes no digitales para indicarles cómo crear o recuperar su contraseña de acceso a la web o la ‘app’.

El usuario con el móvil validado sólo tendrá que acceder a bbva.es o a la ‘app’ de BBVA, crear un usuario y una contraseña y operar con facilidad. Además, si no tiene el móvil validado, podrá hacerlo a través de un cajero o de un servicio específico en Línea BBVA y, una vez validado, darse de alta en la banca ‘online’.