El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia este lunes en Génova. Mariscal Efe

Los empresarios se posicionan ante las próximas elecciones: "Sí a Feijóo, pero cuidado con la política intervencionista de Vox"

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LO ESENCIAL Las claves La mayoría de empresarios del Congreso Nacional de la Empresa Familiar respalda un cambio político con Feijóo y reclama moderación, estabilidad parlamentaria y una agenda económica sin bloqueos. Los asistentes recelan de una posible coalición PP-Vox por las políticas intervencionistas de Vox y sus ataques al Ibex, que equiparan al populismo de Podemos y Sumar. Feijóo situó la vivienda como prioridad: propuso construir entre 200.000 y 220.000 viviendas anuales, reformar las leyes del suelo y antiocupación, y levantar un millón de casas en la legislatura. El líder del PP prometió no subir impuestos, deflactar el IRPF, reducir sucesiones para jóvenes y lanzar un plan de competitividad con incentivos contra el absentismo.

La mayoría de los empresarios asistentes al XXIX Congreso Nacional de Empresa Familiar aplaudieron la convocatoria de elecciones generales, se decantaron claramente por Alberto Núñez Feijóo, pero advirtieron en privado de la influencia de una eventual coalición con Vox.

EL ESPAÑOL-Invertia ha pulsado el sentir de los asistentes a la jornada que se ha desarrollado en Madrid, donde Pedro Sánchez canceló su asistencia a última hora y a la que Feijóo acudió para dar algunas claves de su receta económica.

Los cerca de 700 asistentes que esperaban la llegada del presidente del Gobierno se desayunaron con la noticia del adelanto electoral, una buena percha que sirvió para que la situación política fuese la comidilla en los pasillos del Congreso.

La situación de la vivienda, el acoso de Sánchez a los empresarios y el populismo del actual Gobierno fueron los temas más socorridos en los corrillos del encuentro.

De hecho, pocos empresarios dudan de que la mejor opción sea Feijóo, pero -como dijo el presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Eloi Planes- siempre es mejor la moderación que la polarización.

Esto pasa por tener una campaña en la que los empresarios no sean utilizados como arma arrojadiza ya que -como muchos recuerdan- Sánchez cargó claramente contra las "élites económicas" en su discurso anunciando la convocatoria.

Pero también pasa por asegurarse que no se repita un nuevo gobierno con debilidad parlamentaria que paralice la legislatura -como lleva cuatro años pasando- y que bloquee la agenda económica.

Y aquí no importa el color político. Para los empresarios consultados hay coincidencia en que si hay extremos, tanto Podemos y Sumar de un lado, como Vox desde el otro, estamos ante una problemática similar.

Es aquí donde muchos advierten de las políticas intervencionistas que ha deslizado Vox en sus diferentes programas electorales. De hecho, a pocos se les olvida que el partido de Santiago Abascal ha señalado en varias ocasiones al propio Ibex.

Una estrategia similar a la de Podemos o Sumar, motivada por un sentimiento populista que compite por el electorado de la clase trabajadora, un buen caladero de votos de Vox.

El análisis que se hace es que en un gobierno del PP en coalición con Vox, se podría imponer parte de esta agenda y minar los intentos de avances de los populares en materia de bajadas de impuestos, de liberalización laboral o de política agraria.

Con todo, pese a estos temores, los mensajes de Feijóo durante su intervención en la primera jornada del Congreso Nacional de la Empresa Familiar fueron bien recibidos por los asistentes.

Respecto de su receta económica, advirtió que lo primero que hay que revertir es la crisis para acceder a la vivienda. "No puede ser que la mitad de los españoles no puedan acceder a ella", reflexionó.

"Si construimos 200.000 a 220.000 viviendas al año vamos a reactivar la economía de verdad, vamos a crecer de verdad, pero para ello también debemos modificar la ley anti-ocupación y la ley del suelo".

También ha recordado que una buena medida es rebajar un 60% el impuesto de sucesiones para los jóvenes "como ya se ha hecho en las autonomías donde gobierna el PP".

Además propuso bonificar en un 100% el precio de compra de viviendas para los jóvenes al mismo tiempo que se comprometió a construir un millón de viviendas durante la legislatura.

También adelantó que lanzará un plan de competitividad para que trabajar "vuelva a valer la pena" y que se creen mecanismos para bonificar a las empresas que logren reducir el absentismo a base de generar un entorno propicio para trabajar.

Se ha comprometido además a que los impuestos "no se van a subir" y que algunos se van a bajar, por ejemplo aplicando la deflactación de la tarifa del IRPF que vienen pidiendo al actual Gobierno desde hace meses.

El XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) tuvo su inauguración oficial el pasado domingo y durante tres días reunirá a más de 700 asistentes, entre representantes institucionales, líderes empresariales y expertos.

Instituto de Empresa Familiar (IEF)

Los cien socios son las principales empresas familiares del país y presentes en los principales mercados internacionales como el Banco Santander, Mercadona, Acciona, Puig, Inditex, Gestamp, Grupo Barceló, Mango o El Corte Inglés.

Asimismo, existen un total de 18 Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas al IEF repartidas por toda España, y que agrupan a más de 1.800 empresas familiares, líderes en sus respectivos territorios.