Fin al conflicto laboral que castiga a Airbus desde julio: los trabajadores votan a favor del acuerdo

El acuerdo mantiene dos días de teletrabajo, vacaciones flexibles y mejoras en transporte, conciliación y servicios de las plantas.

La subida salarial se aplicará desde enero de 2026 e incluye un pago único no consolidable de 2.000 euros brutos por el retraso de este año.

El pacto, para cuatro años, contempla subidas anuales ligadas al IPC real y un 7,95% adicional para recuperar poder adquisitivo.

El 76,7% de los trabajadores de Airbus ha respaldado el acuerdo salarial y social, poniendo fin al conflicto laboral iniciado en julio.

Los trabajadores de Airbus han decidido aceptar la última propuesta de mejoras salariales y sociales de la dirección. El conflicto laboral que castiga a la empresa y a todo el sector aeroespacial español desde julio llega a su fin.

Fuentes sindicales, sin confirmación oficial de la compañía, adelantan que han votado a favor del acuerdo el 76,7%, por un 20% en contra y menos del 3% de abstenciones.

Había 14.000 trabajadores llamados a participar en el referéndum en Getafe, Sevilla (Tablada y San Pablo), Cádiz, Albacete e Illescas (Toledo).

La propuesta de entendimiento comprende un periodo de cuatro años con el compromiso de subidas anuales conforme al IPC real, más un 7,95% en concepto de recuperación del poder adquisitivo repartido a lo largo de todo el periodo a razón de un 2% anual salvo en 2029, con un 1,95%.

Esta subida se aplicaría a los salarios desde el mes de enero de 2026.

Además, habrá un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables para compensar la pérdida de poder adquisitivo al retrasarse las subidas de este año en el llamado 'efecto abril'.

También recoge mantener dos días de teletrabajo, vacaciones flexibles (dos semanas a elección del trabajador, otras dos según necesidades de la empresa), y otras medidas en cuanto a transporte, conciliación, servicios como la cantina, entre otros puntos.

Suspense

A la votación de hoy se llegaba con sensación de incertidumbre. Y de hastío por la situación, que provocó incluso la mediación del ministro Jordi Hereu.

El máximo directivo de Airbus, Guillaume Faury, había admitido una fuerte desafección de buena parte de la plantilla hacia la empresa, más allá de las condiciones laborales en conflicto.

Faury ha podido constatar esta sensación en sus dos visitas a las factorías españolas a lo largo del conflicto, y no ha ocultado su preocupación por el tema.

Ha comprometido un plan de largo alcance para recuperar la confianza de los trabajadores, al margen de la solución puntual al conflicto actual.

Además, hay elecciones sindicales previstas para 2027. Los sindicatos en Airbus defienden los intereses de los trabajadores cada uno desde su posición, pero nadie pierde de vista esta circunstancia.

En las dos ocasiones anteriores en las que se ha consultado a la plantilla sobre el conflicto (para aceptar o no una propuesta anterior y para parar o no la huelga) había ganado el no.

Por poco, pero las posturas más proclives al conflicto y la presión extrema habían logrado el respaldo de la mayoría de los trabajadores.

El conflicto en España coge además a Airbus en plena renovación de su cúpula a nivel global. Un movimiento anunciado en primavera pero que se ejecuta ahora.

La española Amparo Moraleda sucede a René Obermann como presidenta a partir de hoy mismo.