Indra adquiere un 30% de la compañía española TRC para reforzar sus capacidades en el ámbito de la ciberseguridad

Indra reduce de quince a diez sus direcciones generales, fusionando Defensa y Espacio bajo la dirección de Juan Ramón Hernández.

El acuerdo permite a Indra complementar su oferta en ciberseguridad y prevé la opción de aumentar su participación hasta el 100% en dos años.

TRC es una empresa madrileña especializada en protección de sistemas y redes de información para sectores estratégicos.

Indra adquiere un 30% de la compañía española TRC para reforzar sus capacidades en ciberseguridad y soberanía tecnológica nacional.

La tecnológica Indra ha anunciado un acuerdo para adquirir una participación del 30% de la compañía madrileña TRC a través de la rama IndraMind y con el foco puesto en fortalecer el ecosistema español en el segmento de la ciberseguridad enmarcada en la soberanía nacional.

TRC es una de las principales empresas tecnológicas de capital 100% español especializada en soluciones de protección de sistemas y redes de información para áreas estratégicas de interés nacional.

La entrada de IndraMind en el capital le permitirá complementar su oferta en ciberseguridad en el apartado específico de la "protección" y ampliar el alcance de su propuesta de valor que abarca, de extremo a extremo y de forma diferencial en el mercado, la cadena de valor de la seguridad de los activos digitales,

incluyendo la identificación y la prevención de los riesgos, los servicios de operación (detección, respuesta y recuperación), y la provisión de un amplio catálogo de soluciones de identidad digital.

La adquisición de esta participación aportará también nuevas oportunidades de colaboración con una propuesta diferencial en un contexto marcado por la creciente apuesta europea y nacional por la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica.

El acuerdo contempla además una opción para que Indra Group incremente progresivamente su participación hasta el 100% del capital de la compañía durante los próximos dos años.

La transacción se completará una vez se cumplan las correspondientes condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluye la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, incluida la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con este paso, Indra Group refuerza su compromiso con la seguridad de los activos estratégicos de instituciones, empresas y ciudadanos, impulsando al mismo tiempo la innovación tecnológica, la competitividad y la resiliencia del tejido económico y social.

La compañía liderada por Simón anunció a última hora de la tarde de ayer una importante reestructuración de la cúpula de Indra.

De las quince direcciones generales heredadas de la era Escribano, Simón las ha reducido a diez con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y facilitar las sinergias y la coordinación entre ellas.

Para realizar ese cambio, cinco de los anteriores directivos salen de la compañía. Además de los responsables de Estrategia y Tecnología, Manuel Ausaverri y Manuel Escalante, sale el director general de Indra Space (Hispasat), Miguel Ángel Panduro; el director general de Organización, Antonio Mora, y Juan Pedro Rodríguez Veiga, director general de Internacional.

El movimiento clave de esta reordenación es la fusión de las áreas de Defensa y Espacio en una sola dirección general, que quedará en manos de Juan Ramón Hernández. Se trata de un hombre de la casa, con 20 años de experiencia, que hasta ahora era el director del gabinete del presidente.