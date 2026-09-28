Isla Mágica prepara su 30 aniversario en Sevilla con un plan de inversiones de 5,5 M€ y beneficios récord

La estrategia de entradas independientes para Aqua Mágica y pases de dos días ha impulsado la afluencia, especialmente del público portugués, que representa el 15% de los visitantes.

Se anuncian dos nuevas atracciones importantes, aunque aún no se han revelado detalles sobre su naturaleza o ubicación dentro del parque.

El parque alcanzó cifras récord en la última temporada, con 23,5 millones de facturación, 4,6 millones de beneficio y 800.000 visitantes.

Isla Mágica celebra su 30 aniversario con un plan de inversiones de 5,5 millones de euros y prepara nuevas atracciones y espectáculos.

Más atracciones, más espectáculos, más animación callejera, mejoras en el recinto, más presencia del parque fuera de sus muros, en la ciudad … Son algunos de los planes con los que Isla Mágica prepara su 30 aniversario.

Un aniversario que Looping, propietaria del 93% de la sociedad que opera el parque, respalda con un plan de inversiones de 5,5 millones de euros y que llega después de obtener resultados récord, con 23,5 millones de facturación y 4,6 millones de beneficio, la pasada temporada.

Técnicamente la temporada del 30 aniversario se abre ahora, en septiembre, aunque los fastos se centrarán en 2027. El parque prepara estos días una programación especial para Halloween, con nuevos espectáculos y cambios en los ya consolidados de años anteriores.

Aunque la mayor expectación está en las nuevas atracciones anunciadas. Serán dos, en principio. El director, Alejandro del Barrio, guarda aún el secreto de cuáles serán.

Ni siquiera desvela si las dos reforzarán la parte tradicional del parque de atracciones mecánicas, o si estarán destinadas a Aqua Mágica (anexo de toboganes y atracciones acuáticas). O para ambas.

“Serán novedades importantes y que aumentarán el atractivo del parque”, se limita a señalar.

La montaña rusa de madera que se llegó a anunciar está de momento “en stand by”, indica el director.

800.000 visitantes

En la última temporada de la que hay datos Isla Mágica mantuvo la cifra de 800.000 visitantes, con un ligero descenso respecto al año anterior que Del Barrio atribuye a la climatología adversa en fechas clave como la primavera.

“Este es un negocio muy marcado por las circunstancias meteorológicas”, insiste.

En cambio, la actualización en el precio de las entradas y el aumento del gasto medio por visitante permitieron obtener un mejor resultado económico.

Las posibilidades de ampliar físicamente el espacio del parque pasan por optar a nuevas concesiones de la Junta de Andalucía, propietaria de los terrenos de la Cartuja. Una opción que de momento permanece abierta pero sin avances significativos.

Con la Junta de Andalucía la empresa mantiene un litigio por el uso del Pabellón de España de la Expo, donde se ubican sus oficinas.

El parque lleva en beneficios desde 2022, cuando superó el bache de la pandemia y pudo aprovechar al máximo el potencial de Aqua Mágica, clave para mantener afluencia en los meses de verano.

Este año se ha profundizado en esa línea con la posibilidad de adquirir entradas independientes para Aqua Mágica, sin el pase para el resto del parque, y con nuevos toboganes en esa zona.

Otra de las novedades implantadas en 2026 para Isla Mágica, como la posibilidad de obtener un pase de dos días consecutivos con tarifa reducida, también ha sido efectiva y se va a consolidar.

Ese pase de dos días ha tenido especial capacidad de atracción para el público portugués, clave para Isla Mágica pues representa alrededor del 15% del total de visitantes.

Alejandro del Olmo, tras un año al frente del parque, pone especial énfasis en este punto, pues refuerza el efecto tractor de Isla Mágica para toda la industria del ocio y servicios de Sevilla.

“Ese visitante de dos días contrata al menos una noche de hotel y consume en restauración, movilidad y comercio en la ciudad”, explica.

Societariamente, Isla Mágica encara el aniversario en una posición estable, respaldada por el incremento de la facturación y beneficios.

En 2024 acometió una reducción de capital de 16,3 millones de euros, y ha logrado reestructurar la deuda con la matriz.

Se encamina ahora a un lustro de beneficios tras acumular alrededor de 10 millones en pérdidas desde que Looping entró en 2013 en el parque adquiriendo su parte a Caixabank.

Looping gestiona actualmente 21 parques de ocio en 8 países de Europa. Su cartera está diversificada entre parques de atracciones, acuáticos, acuarios y parques de animales.

“Hay una apuesta importante por Isla Mágica, que tiene un gran potencial”, asegura Alejandro del Barrio.

Más atracciones, más espectáculos, más animación callejera, mejoras en el recinto, más presencia del parque fuera de sus muros, en la ciudad … Son algunos de los planes con los que Isla Mágica prepara su 30 aniversario.

Un aniversario que Looping, propietaria del 93% de la sociedad que opera el parque, respalda con un plan de inversiones de 5,5 millones de euros y que llega después de obtener resultados récord, con 23,5 millones de facturación y 4,6 millones de beneficio, la pasada temporada.

Técnicamente la temporada del 30 aniversario se abre ahora, en septiembre, aunque los fastos se centrarán en 2027. El parque prepara estos días una programación especial para Halloween, con nuevos espectáculos y cambios en los ya consolidados de años anteriores.

Aunque la mayor expectación está en las nuevas atracciones anunciadas. Serán dos, en principio. El director, Alejandro del Barrio, guarda aún el secreto de cuáles serán.

Ni siquiera desvela si las dos reforzarán la parte tradicional del parque de atracciones mecánicas, o si estarán destinadas a Aqua Mágica (ampliación con toboganes y atracciones acuáticas). O para ambas.

“Serán novedades importantes y que aumentarán el atractivo del parque”, se limita a señalar.

La montaña rusa de madera que se llegó a anunciar está de momento “en stand by”, indica el director.

En la última temporada de la que hay datos Isla Mágica mantuvo la cifra de 800.000 visitantes, con un ligero descenso respecto al año anterior que Del Barrio atribuye a la climatología adversa en fechas clave como la primavera.

“Este es un negocio muy marcado por las circunstancias meteorológicas”, insiste.

Más ingresos

En cambio, la actualización en el precio de las entradas y el aumento del gasto medio por visitante permitieron obtener un mejor resultado económico.

Las posibilidades de ampliar físicamente el espacio del parque pasan por optar a nuevas concesiones de la Junta de Andalucía, propietaria de los terrenos de la Cartuja. Una opción que de momento permanece abierta pero sin avances significativos.

Con la Junta de Andalucía la empresa mantiene un litigio por el uso del Pabellón de España de la Expo, donde se ubican sus oficinas.

El parque lleva en beneficios desde 2022, cuando superó el bache de la pandemia y pudo aprovechar al máximo el potencial de Aqua Mágica, clave para mantener afluencia en los meses de verano.

Este año se ha profundizado en esa línea con la posibilidad de adquirir entradas independientes para Aqua Mágica, sin el pase para el resto del parque, y con nuevos toboganes en esa zona.

Otra de las novedades implantadas en 2026 para Isla Mágica, como la posibilidad de obtener un pase de dos días consecutivos con tarifa reducida, también ha sido efectiva y se va a consolidar.

Ese pase de dos días ha tenido especial capacidad de atracción para el público portugués, clave para Isla Mágica pues representa alrededor del 15% del total de visitantes.

Alejandro del Olmo, tras un año al frente del parque, pone especial énfasis en este punto, pues refuerza el efecto tractor de Isla Mágica para toda la industria del ocio y servicios de Sevilla.

“Ese visitante de dos días contrata al menos una noche de hotel y consume en restauración, movilidad y comercio en la ciudad”, explica.

Estabilidad

Societariamente, Isla Mágica encara el aniversario en una posición estable, respaldada por el incremento de la facturación y beneficios.

En 2024 acometió una reducción de capital de 16,3 millones de euros, y ha logrado reestructurar la deuda con la matriz.

Se encamina ahora a un lustro de beneficios tras acumular alrededor de 10 millones en pérdidas desde que Looping entró en 2013 en el parque adquiriendo su parte a Caixabank.

Looping gestiona actualmente 21 parques de ocio en 8 países de Europa. Su cartera está diversificada entre parques de atracciones, acuáticos, acuarios y parques de animales.

“Hay una apuesta importante por Isla Mágica, que tiene un gran potencial”, asegura Alejandro del Barrio.

Es el único parque del grupo en España, junto a otros en Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal y Croacia, con más de 7,5 millones de visitantes.