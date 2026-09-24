La Audiencia Nacional da luz verde al referéndum sobre el conflicto en Airbus la semana próxima

La propuesta incluye subida salarial ligada al IPC, recuperación del 7,95% de poder adquisitivo en cuatro años, paga de 2.000 euros, mejoras en teletrabajo, vacaciones y transporte.

El sindicato CGT denunció vulneración del derecho a la huelga y solicitó suspender el referéndum, pero la Audiencia ha levantado las medidas cautelares.

El referéndum decidirá si los trabajadores aceptan mejoras salariales y sociales tras la mediación del ministro Jordi Hereu, con apoyo de CCOO, SIPA y ATP.

La Audiencia Nacional permite que los 14.000 empleados de Airbus en España voten el 30 de septiembre y 1 de octubre sobre la última propuesta de acuerdo.

La Audiencia Nacional da luz verde a que la plantilla de Airbus en España vote la semana próxima (miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre) si acepta o no la última propuesta de acuerdo alcanzada tras la mediación del ministro Hereu el pasado día 4.

La Sala de lo Social del tribunal ha desestimado hoy las medidas cautelares solicitadas por el sindicato CGT en el contexto de una demanda por supuesta vulneración del derecho a la huelga por parte de la compañía.

La misma sala acordó la semana pasada, como medida cautelarísima solicitada por CGT, suspender el referéndum previsto para hoy y mañana.

Pero en la vista de hoy, los magistrados de la sala han decidido levantar esas medidas hasta que resuelvan el fondo del asunto.

Fuentes de la compañía han explicado que solventada esta circunstancia judicial, la votación a la que están llamados los 14.000 empleados en las plantas de Getafe, Sevilla, Cádiz, Albacete e Illescas (Toledo) puede celebrarse.

¿Qué van a decir el miércoles 30 y jueves 1?

Si aceptan o no la propuesta de mejoras salariales y sociales planteada por la empresa y que, en principio, cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios en los órganos de representación institucional: CC OO, SIPA y ATP.

UGT solo informa a los trabajadores sobre los términos de la propuesta para la plantilla decida.

Y CGT, con alrededor de un 4% de los trabajadores de Airbus afiliados a algún sindicato, está por el no.

De fondo, una huelga oficialmente activa, pues la papeleta en el SIMA no se ha retirado, pero en la práctica suspendida hasta conocer el resultado del referéndum.

Y más allá aún, todo un sector, la industria aeroespacial española, en vilo y seriamente dañada.

El conflicto

El conflicto laboral en Airbus comenzó con una huelga en julio convocada por SIPA, a la que luego se sumaron el resto de sindicatos, ante el bloqueo en las negociaciones con la empresa para un nuevo convenio.

A finales de julio CCOO y SIPA alcanzaron un preacuerdo con la empresa, que se sometió a referéndum. Por un escasísimo margen salió que no.

A partir de ese momento se convocó una nueva huelga, esta vez liderada por UGT, CGT y UTIL.

La empresa reconoció un serio impacto en sus planes de producción, en los de sus clientes y proveedores, y un daño reputacional importante.

Hasta el máximo dirigente de Airbus a nivel global, detectó una fuerte desafección de la plantilla hacia la empresa, más allá de las condiciones materiales y salariales que están en juego.

A principios de septiembre los trabajadores volvieron a votar si suspendían huelga o no mientras se intentaba un acuerdo. Y de nuevo por pocos votos, 67 para una plantilla de 14.000, salió que no.

Pese a repetidos intentos por llegar a un acuerdo, la negociación entre dirección y sindicatos se cerró sin éxito. Primero una mesa abierta en el SIMA con el comité de huelga, y luego otro foro de diálogo con el resto.

Las plantas estaban a estas alturas paradas desde principios de julio. Ante la gravedad de la situación, intervino el ministro de industria, Jordi Hereu, bajo cuya mediación se logró una propuesta de entendimiento avalada por CCOO, SIPA y ATPA.

Demanda de CGT

CGT entendió que se había vulnerado el derecho de huelga, pues esta propuesta para zanjar una situación de paros se había negociado y hablado sin contar con los sindicatos que convocaban la huelga.

Así que interpuso una demanda en la Audiencia Nacional y solicitó medidas cautelares. Entre ellas la suspensión del referéndum.

La votación se fijó para los días 24 y 25 de septiembre. Y justo el 24 la Audiencia Nacional había señalado la vista para decidir sobre esas medidas cautelares. La reacción del tribunal fue acordar medidas cautelarísimas y suspender la consulta a los trabajadores hasta esa vista.

Hasta que al final de la mañana de hoy la sala de lo Social ha acordado no tomar las medidas cautelares, lo que da luz verde a la votación.

En el referéndum del jueves y viernes de la semana que viene los trabajadores votarán sobre una propuesta que recoge mejoras salariales y sociales. Lo que deciden es si las consideran suficientes y continúan el conflicto y la huelga.

Las claves del entendimiento alcanzado con ATP, CCOO y SIPA el 4 de septiembre en el Ministerio de Industria destacan por el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% en cuatro años.

También se incluye una paga de 2.000 euros por el efecto abril y mantener los dos días de teletrabajo actuales, flexibiliza los turnos de vacaciones y mejora comedor y transporte.