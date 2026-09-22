Campo Rico renace en Alcolea del Río (Sevilla) un año después del incendio de su fábrica de Burguillos

Fundada en 1999, la compañía trabaja en nuevos productos de Quinta Gama Vegetal y en la mejora de su oferta actual.

Campo Rico ha logrado mantener todos los puestos de trabajo y apuesta por la sostenibilidad y el apoyo a la economía local.

La empresa sevillana, pionera en platos precocinados, mantiene su catálogo de productos como pimientos asados, cremas y ensaladas.

Campo Rico retoma su actividad en Alcolea del Río tras el incendio que destruyó su fábrica de Burguillos en septiembre de 2025.

En el lineal del supermercado son tres cremas para calentar y servir. De calabaza, de Calabacín y Siete Verduras. Pero son mucho más: son la resurrección de Campo Rico, la empresa sevillana pionera en platos precocinados que fue devastada por un incendio hace ahora un año.

El incendio se produjo el 23 de septiembre de 2025 en las instalaciones de Burguillos, y ahora la empresa renace en Alcolea del Río, en una nueva factoría.

“Volver a presentar nuestras cremas desde la nueva fábrica representa mucho más que el regreso de unos productos: simboliza la continuidad de Campo Rico y el comienzo de una nueva etapa”, explica Juan Carlos Acuña, jefe de Producción.

Antes del incendio la empresa facturaba por encima de los 13 millones de euros, con más de medio centenar de trabajadores continuos y picos de campañas.

En su catálogo, además de los pimientos asados (su producto más conocido) están cocinados como las espinacas con garbanzos, cremas, ensaladas (como papas aliñas), una gama biorganic con preparados como pisto, y frescos como gazpacho o salmorejo.

Campo Rico conecta su propia vuelta a la actividad con la de miles de familias que, tras el verano, recuperan los horarios, el colegio, el trabajo y las agendas llenas. Para ellos simboliza la vuelta a la normalidad.

“La recuperación de la empresa no habría sido posible sin el compromiso de sus trabajadores, que permanecieron unidos durante los meses más difíciles”, asegura la compañía en un comunicado.

Campo rico consiguió “mantener los puestos de trabajo y proteger a un equipo que, tras años compartiendo esfuerzo y crecimiento, constituye una auténtica familia. Su implicación ha sido fundamental para retomar la actividad en Alcolea del Río”, añade.

“La vida va muy rápido. Comer bien es más fácil”, propone la compañía como lema en la comercialización de sus nuevas cremas.

Más de un cuarto de siglo

La empresa nació en 1999 para ofrecer un producto inexistente en ese momento: alimentos naturales de calidad preparados para calentar y tomar.

Los pimientos asados fueron su primer producto. “En el primer mes pasamos de una producción casera a una semi-industrial. En los siguientes meses, la producción se multiplicó cada semana”, relatan.

Y en el primer año de vida ya necesitaron “ampliar nuestras instalaciones acordes al nuevo tamaño de producción”.

Actualmente trabajan en el desarrollo de los nuevos productos de Quinta Gama Vegetal “demandados por el mercado”, y la mejora de los ya existentes en su catálogo.

La empresa también ha apostado por reducir su huella de carbono reutilizando el sobrante de materia vegetal con ganaderos locales, comprando agricultores locales principalmente, optimizando la maquinaria para minimizar el gasto energético.

También fomenta la economía local apostando por trabajadores de la zona.