Celebración del XXV Aniversario de la AAEF en el hotel Alfonso XIII de Sevilla. El Español

La empresa familiar andaluza tendrá una ley para impulsar la digitalización y la rentabilidad y reconocer su importancia

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Las claves Generado con IA La Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF) colabora con la Junta en una ley para impulsar la digitalización y la rentabilidad de las empresas familiares. El 92,3% de las empresas andaluzas son familiares, generando el 77,4% del empleo y el 78,4% del valor añadido regional. La futura ley reconocerá la importancia y singularidad de la empresa familiar, y abordará retos como la innovación, sostenibilidad y continuidad generacional. Durante el XXV aniversario de la AAEF se reconoció la trayectoria de empresas y personas clave en el desarrollo del tejido empresarial familiar andaluz.

La Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF) ha celebrado su XXV Aniversario. La entidad que lleva la voz de nueve de cada diez empresas andaluzas trabaja con la Junta en una ley para afrontar retos como la digitalización y la rentabilidad.

El 92,3 de las empresas andaluzas responden al modelo familiar, según datos de AAEF. Generan el 77,4% del empleo y aportan el 78,4% del valor añadido regional. Andalucía es la segunda comunidad con más empresas familiares de España.

Bajo el lema ‘Legado y Futuro’, el XXV aniversario de la AAEF pone en valor la contribución de estas empresas al crecimiento económico y el empleo, y reivindica la innovación, la sostenibilidad y la continuidad generacional como pilares de futuro.

Juan Moya Yoldi (Persán) presidente de la AAEF, destacó que “la empresa familiar es una de las mayores fortalezas de Andalucía. No solo por su contribución al empleo, la actividad o el arraigo, sino por los valores que transmite

El presidente señaló que “el verdadero legado no se mide únicamente en balances o cuotas de mercado, sino en el compromiso con nuestra tierra".

Y también con “la responsabilidad de dejar a quienes vienen detrás empresas más sólidas y una sociedad mejor de la que encontramos”.

Moya avanzó que uno de los objetivos de esta nueva etapa será impulsar una ley andaluza de la empresa familiar que permita reconocer la singularidad de este modelo empresarial y favorecer su evolución.

Hay ámbitos como la digitalización y la mejora de su rentabilidad que deben ser abordadas, explicó Moya.

Estrategia

La Asociación está trabajando en una estrategia que aborde los principales retos, desde las dificultades para la convergencia tecnológica hasta el absentismo o la falta de competitividad.

La Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, anunció la preparación de “esta primera ley de empresa familiar”, modelo que ha definido como «la columna vertebral de nuestro tejido productivo».

“Celebrar los 25 años de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar es reconocer una historia de compromiso, legado y futuro” ha destacado Eloi Planes, presidente del Instituto de la Empresa Familiar.

En la gala se reconoció la trayectoria de Fuerte Group Hotels, González Byass, Iturri, Lorte, Osborne, Persán y UHY Fay & Co.

Asimismo, Ignacio Osborne Cólogan, Joaquina Martínez de Salazar y José Luis Martínez Lázaro recibieron el reconocimiento en la categoría Persona por su contribución al nacimiento e impulso de la Asociación.

La AAEF quiso hacer asimismo una mención especial a las empresas familiares de Ceuta y Melilla, que forman parte de su ámbito de actuación, “en estos momentos especialmente difíciles».