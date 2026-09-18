El CSD autoriza la compra del Estudiantes por Diego Megía (Sexto Hombre SL) y el club empieza una nueva etapa

Movistar Estudiantes inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar su cantera y reforzar su proyecto deportivo y formativo.

Sexto Hombre SL extenderá su oferta de adquisición de acciones al resto de accionistas en las mismas condiciones acordadas con los principales accionistas.

La operación incluye un compromiso de inversión de 15 millones de euros para impulsar el crecimiento deportivo, institucional y social del club.

El Consejo Superior de Deportes ha autorizado la compra de Movistar Estudiantes por Sexto Hombre SL, grupo liderado por Diego Megía.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha autorizado la adquisición del control accionarial de Movistar Estudiantes por parte de Sexto Hombre SL, el nuevo grupo liderado por Diego Megía, dando paso a una nueva etapa para el club.

Con esta autorización queda completado el proceso iniciado el pasado mes de junio, tras el acuerdo alcanzado con los principales accionistas de Movistar Estudiantes. La operación supone el inicio de un nuevo proyecto para el club, con el objetivo de impulsar su crecimiento reforzando sus estructuras deportivas, institucionales y sociales.

El proyecto contempla un compromiso de inversión de 15 millones de euros destinado al desarrollo de Movistar Estudiantes, con especial atención al crecimiento deportivo, la consolidación de la estructura del club y el impulso de su proyecto de cantera y formación.

Tras la autorización del CSD, Sexto Hombre SL extenderá su oferta de adquisición de acciones al resto de accionistas de Movistar Estudiantes, en las mismas condiciones que las acordadas con los accionistas de referencia.

"Con casi 80 años de historia, Movistar Estudiantes afronta así una nueva etapa con la voluntad de seguir creciendo sin perder su identidad, reforzando un proyecto deportivo, formativo y social que permita al club continuar construyendo su futuro", sostienen desde el club estudiantil.