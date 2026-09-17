Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa.

Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa. Kike Rincón / Europa Press

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CriteriaCaixa distribuye un dividendo de 150 millones a la Fundación La Caixa

El importe se abonará dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo.

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L. Broche
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CriteriaCaixa repartirá un dividendo de 150 millones de euros a su accionista único, la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé.

El pago del dividendo se realizará en los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo por el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

En el primer semestre, CriteriaCaixa obtuvo un beneficio neto de 1.248 millones de euros, un 8% menos que el año anterior por la ausencia de ingresos extraordinarios.

La entidad recibió 1.174 millones en dividendos de participadas como CaixaBank, Naturgy, Telefónica, ACS y Veolia, y realizó inversiones por 2.009 millones de euros en el semestre.

CriteriaCaixa ha acordado distribuir un dividendo de 150 millones de euros a su accionista único, la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé.

Así lo ha acordado el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 'la Caixa', según ha informado este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho importe se abonará dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo.

Sede de Fundación 'la Caixa' y CriteriaCaixa en Barcelona.

La firma cerró el primer semestre con un beneficio neto de 1.248 millones de euros, un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado, por la falta de extraordinarios, como los ingresos derivados de la auto-OPA de Naturgy.

La entidad recibió un total de 1.174 millones en concepto de dividendos de sus participadas: 723 millones de dividendos de CaixaBank, 157 millones de Naturgy, 85 millones de Telefónica, 67 millones de ACS y 60 millones de Veolia, mientras que el resto de la cartera sumó 82 millones.

De enero a junio hizo inversiones por un importe total de 2.009 millones, entre las que destacaron la adquisición de un 2,5% adicional de Naturgy por valor de 612 millones, alcanzando una participación del 28,5% en la compañía, y la compra de un 1,3% adicional en ACS, por valor de 510 millones, alcanzando una participación del 10,6%.