Morata y Negredo venden su parte del Club Zaudín Golf de Tomares al Grupo Covey, que ya controla el 100% del capital

Grupo Covey, con más de 50 años de actividad y 1.400 empleados, planea invertir y mejorar el club para consolidarlo como referente en Andalucía.

El Club Zaudín Golf, fundado en 1992, cuenta con un campo de 18 hoyos diseñado por Gary Player y múltiples instalaciones deportivas y de ocio.

La operación permite a Covey tomar el control total del complejo deportivo y social ubicado en Tomares, la ciudad con mayor renta per cápita de Andalucía fuera de la Costa del Sol.

Grupo Covey adquiere el 100% del Club Zaudín Golf Sevilla tras comprar el 50% restante a socios como Álvaro Morata y Álvaro Negredo.

Grupo Covey se ha hecho con el 100% de Club Zaudín Golf Sevilla de Tomares (Sevilla) tras adquirir el 50% del capital que todavía no estaba en sus manos. Entre los vendedores están los futbolistas Álvaro Morata y Álvaro Negredo, además de varios empresarios sevillanos.

El grupo de automoción y movilidad Covey toma el control total del complejo deportivo y social de Tomares , la ciudad andaluza con más renta per cápita (38.953 euros) fuera de la Costa del Sol.

La operación ha sido realizada por el actual presidente del club, Juan Antonio López Olmo, junto con su socio Juan Suárez Salas, a su vez propietarios de Grupo Covey.

“El objetivo final es consolidarlo como uno de los clubes deportivos y sociales de referencia en Andalucía mediante nuevas inversiones y mejoras que permitan reforzar su oferta y afrontar su desarrollo futuro”, explica Juan Antonio López Olmo.

Además de los futbolistas Morata y Negredo, formaban parte del accionariado Antonio Macías (Holding Pester, renovables) y la familia Ortega Gordillo (Catering Barros), según fuentes conocedoras de la operación.

Un campo icónico

Fundado en 1992, Club Zaudín Golf Sevilla está ubicado en la localidad de Tomares (en el Aljarafe sevillano y a escasos minutos de la capital) y dispone de un campo de 18 hoyos y par 71 diseñado por el legendario golfista sudafricano Gary Player.

Su diseño integra amplias calles entre vegetación mediterránea, con presencia de olivos, naranjos y palmeras, además de dos lagos que entran en juego en distintos puntos del campo.

A esta oferta deportiva se suman pistas de tenis y pádel, gimnasio, dos piscinas exteriores y otra climatizada, instalaciones hípicas, tres campos de croquet, un centro de tecnificación Callaway y espacios de ocio y restauración.

Grupo Covey

Grupo Covey cuenta con más de 50 años de trayectoria empresarial, una plantilla superior a 1.400 empleados y una facturación de 600 millones de euros.

Su actividad se concentra principalmente en los sectores de la automoción (concesionarios del grupo VW) y la movilidad, donde opera tanto en vehículos industriales como en turismos.

Se ha expandido durante los últimos años en el ámbito de los facility services a través de su Centro Especial de Empleo para favorecer la integración laboral y profesional de personas con discapacidad.

La diversificación de sus actividades y su trayectoria empresarial constituyen la base desde la que Grupo Covey afronta ahora una nueva fase en su vinculación con Club Zaudín Golf Sevilla, explica la compañía en un comunicado.