El Gobierno da luz verde al comité de inversiones que da a Moncloa el poder para controlar grandes proyectos extranjeros

Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa Esteban Palazuelos

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Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado el comité de inversiones estratégicas, que permitirá a Moncloa y Economía agilizar proyectos extranjeros en España. Las empresas extranjeras podrán acceder a una vía rápida para permisos y ayudas si sus proyectos son declarados estratégicos por el comité. El comité, presidido por Manuel de la Rocha y un directivo del Ministerio de Economía, podrá supervisar, imponer condiciones y retirar el estatus estratégico si no se cumplen compromisos. El objetivo es priorizar inversiones con alto impacto económico, social o ambiental, evitando la saturación y la especulación en grandes proyectos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto definitivo para regular su nuevo comité de inversiones estratégicas, un nuevo órgano que da el poder a Moncloa y al Ministerio de Economía para agilizar determinados proyectos estratégicos.

El Ejecutivo sostiene que este comité permitirá a empresas extranjeras conseguir una vía rápida para operar en España en el plazo de un mes, incluyendo permisos y accesos a infraestructuras eléctricas o digitales.

Esto supone que estas compañías estén por delante de otros proyectos en ayudas públicas y eventuales exenciones fiscales, siempre que cumplan con determinadas condiciones. El sistema coordinará y agilizará permisos de diferentes administraciones.

Como ya había adelantado este periódico en abril, este comité -según sus bases normativas publicadas- queda adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno.

Es decir, dependerá además directamente de su director, Manuel de la Rocha. El principal asesor de Pedro Sánchez en temas empresariales y económicos ostentará además la presidencia junto con un directivo que designe el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Este comité les pondrá condiciones para ganarse esta condición, pero además les supervisará y les podrá quitar este carácter de proyecto estratégico si, dado el caso, no cumplen con lo prometido. En definitiva, un control total de estos proyectos en todo momento de su despliegue.

Este comité de inversiones estratégicas fue anunciado hace más de un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; en noviembre se publicó la orden ministerial de su creación; y se recuperó en el decreto del 21 de marzo para contener los efectos de la guerra de Irán.

El Gobierno lleva más de un año vendiendo este comité como una herramienta para agilizar la tramitación y potenciar grandes proyectos de inversión, funcionando como una ventanilla única para inversores nacionales y extranjeros.

Pero en la práctica decidirá qué proyectos de inversión pueden ser considerados estratégicos, un "sello de calidad" que permitirá a la empresa beneficiada tener una 'vía rápida' en la tramitación, una mayor coordinación entre las administraciones.

Un acceso preferente a ayudas, beneficios fiscales y, en definitiva, un mejor trato del Gobierno central, autonomías y ayuntamientos.

También impondrá compromisos y obligaciones para estos proyectos, monitorizará su ejecución, informará sobre los posibles incumplimientos e incluso puede proponer la posible revocación de la condición de proyecto estratégico, con la pérdida de todos los beneficios otorgados.

El comité tiene el objetivo de priorizar aquellos proyectos estratégicos con mayor impacto económico, social y ambiental, "evitando la saturación y la especulación".

Y hay quienes ven aquí un claro interés de premiar a empresas o frenar proyectos de quienes no se plieguen a los objetivos de Moncloa.

El texto fundacional del comité indica que serán proyectos estratégicos "todas aquellas iniciativas de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de proyectos de inversión o reinversión en España para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas".

Y en ellas deben concurrir "razones de interés público, social y económico para el conjunto del país". Unas condiciones sobre las que decidirá este comité controlado por Moncloa.

En caso de que el proyecto necesite autorización de la Junta de Inversiones Exteriores no podrá ser declarado como estratégico en caso de que sea denegada dicha autorización.

Si la inversión exterior fuese objeto de autorización administrativa previa, se suspenderá el procedimiento para la obtención de la declaración de proyecto estratégico de inversión hasta que ésta se resuelva.

Respecto de su estructura, el comité contará con tres vicepresidencias. La vicepresidencia primera será para la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno; la segunda para el Ministerio de Industria y Turismo; y la tercera será para el Ministerio para la Transición Ecológica.

Pero además contarán con vocales representantes del Ministerio de Defensa, Hacienda, Transportes, Trabajo, Agricultura, Economía, Sanidad, Ciencia, Inclusión, Transformación Digital, de la Oficina de Prospectiva y del ICEX.