Atlantic Copper comienza a explotar la mina que todos tenemos en casa: móviles, 'tablets' y portátiles en desuso

Juanma Moreno en la inauguración de la planta CirCular de Atlantic Copper. J. E. P.

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Las claves Generado con IA Atlantic Copper ha inaugurado en Huelva la planta CirCular, con una inversión de 550 millones de euros, para reciclar metales valiosos de residuos electrónicos como móviles y portátiles. La planta procesará 60.000 toneladas anuales de residuos electrónicos y generará 350 empleos altamente cualificados, posicionando a España en la élite mundial del reciclaje. Solo el 22,3% de los residuos electrónicos se reciclan adecuadamente; CirCular pretende aumentar el reciclaje y ayudar a cumplir los objetivos europeos. La iniciativa refuerza la economía circular y la independencia estratégica de Europa en materias primas, evitando que metales esenciales queden fuera de su control.

Cobre, oro, plata, paladio, platino, estaño, níquel … Son metales preciosos por su valor y por su importancia estratégica. Atlantic Copper comienza a explotarlos en su fundición de Huelva. Y no los busca en una mina, sino en millones de móviles y tablets en desuso que están en cajones de todos los hogares europeos.

La empresa del grupo internacional Freeport-McMoRan ha arrancado hoy oficialmente su planta CirCular, en la que ha invertido 550 millones de euros para procesar 60.000 toneladas anuales de residuos electrónicos (RAEE).

La planta de Huelva no recibiría directamente los dispositivos en desuso, sino que serán tratados antes por otras empresas que surtirán a Atlantic Copper de materiales preprocesados.

Lo que se hará en CirCular, con 350 nuevos puestos de trabajo de alta cualificación, es procesarlos y llevarlos a fundición con una tecnología "innovadora a nivel mundial".

“Este proyecto pone a Andalucía y a España en cabeza de la economía circular. Con este proyecto Europa alcanza el 65%, con un empujón del 11% que faltaba para cumplir sus objetivos” de reciclaje de dispositivos electrónicos, ha dicho el presidente del Consejo de Atlantic Copper, Javier Targhetta.

Desde 2023 CirCular está declarado proyecto estratégico para la Unión Europa, ha recordado el ejecutivo.

Daniel Calleja, representante de la Comisión Europea en España, ha destacado el carácter estratégico para Europa de este proyecto. "Tenemos que evitar que materiales imprescindibles para nuestras cadenas de suministro queden en manos de otros", ha declarado.

"Detrás de un lingote de oro hay 25.000 teléfonos móviles reciclados", ha ejemplificado. "Este es un proyecto de la Europa que queremos, más industrial y más innovadora", ha asegurado.

La UE trabaja en un mercado único para residuos, entre ellos eléctricos, y en ordenar la demanda mediante un reglamento que facilite envíos transfronterizos.

Y todo gracias a una fuente de abastecimiento que a día de hoy supera la capacidad de procesamiento a nivel mundial.

La compañía estima que más del 5% de los residuos mundiales (en los que se incluyen orgánicos, plásticos o metales) pertenecen a pequeños dispositivos como móviles, baterías, cámaras u ordenadores portátiles.

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) producidos en todo el mundo en 2022 se estimaron en 62 millones de toneladas. En 2030 serán 82 millones de toneladas.

Un problema ambiental de primera magnitud. Para Atlantic Copper, una gran oportunidad.

Solo una pequeña fracción, alrededor del 22,3%, se recicla adecuadamente. Miles de millones de euros en metales como el oro, la plata, el cobre y el paladio, se tiran a la basura o permanecen guardados en cajones durmiendo el sueño de los justos.

Con CirCular, la filial española de Freeport espera aumentar entre un 20 y un 30% sus 2.800 millones de facturación y superar el break event del beneficio neto.

En todo el mundo sólo hay ocho países con plantas similares a la que hoy ha inaugurado Atlantic Copper. Están en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia o Bélgica. España se suma ahora al mapa. "Nos incorporamos a la 'champions' del reciclaje mundial", ha bromeado Targhetta.

Un móvil de alta gama contiene hasta 75 elementos de la tabla periódica (alrededor de 30 los dispositivos más simples). La tabla periódica tiene 118 elementos.

Un informe de Ecologistas en Acción financiado por el Ministerio de Transición Ecológica revela que "el valor económico anual de las materias primas contenidas en los RAEE generados en 2019 triplicaría la producción del conjunto de minas de plata del mundo".

Y hoy las cifras con las que se elaboró ese informe, en cantidad y en precio, son muy superiores.

La compañía comenzó a tramitar el proyecto en 2021 con unas cifras de inversión de en torno a 350 millones. Ha conseguido financiación europea y ayudas públicas españolas, y ha salvado obstáculos burocráticos hasta llegar al día de hoy.

"Atlantic Copper lleva dos décadas reciclando materiales, pero con esta planta damos un salto cualitativo", ha explicado Macarena Gutiérrez, CEO de la compañía, que ha destacado que las 60.000 toneladas de residuos que tratará en la planta de Huelva equivalen a toda la producción española.

La previsión es comenzar a operar con RAEE procedente de España y la Unión Europa, pero también con un pequeño porcentaje de aprovisionamiento extracomunitario.

La compañía trabaja ya en una segunda fase a unos metros de la nueva planta, ha explicado Javier Targhetta. "Atlantic Copper es una historia de anticipación durante 55 años, avanzando desde hace décadas en innovación", ha dicho el directivo.

En 1993 fue adquirida por Freeport, el primer productor de cobre del mundo. Actualmente su complejo industrial en Huelva genera más de 3.500 empleos.

La inauguración ha contado con un respaldo institucional de primer nivel. Además del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han asistido los consejeros de Industria, Javier Paradela, Medio Ambiente, Fina Martínez, Asuntos Sociales, Loles López, además de la viceconsejera de Empleo, Beatriz Barranco, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

Juanma Moreno

El presidente Juanma Moreno ha resaltado la importancia del CirCular y Atlantic Cooper en la estrategia industrial de Andalucía.

Huelva capta un tercio de la inversión industrial en Andalucía. "Se da un ecosistema favorable, con el primer polo industrial de España. Huelva es una de las grandes capitales industriales de España", ha insistido.