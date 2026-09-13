Sam Altman, CEO de OpenAI , durante un evento para presentar la IA a las empresas en Tokio. Reuters

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Las claves Generado con IA OpenAI descarta salir a bolsa en 2026 para priorizar la seguridad del desarrollo de la inteligencia artificial sobre intereses financieros. Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte que el riesgo de extinción humana por la IA, aunque estimado en un 6-10%, es inaceptable y exige máxima cautela. La decisión responde a la presión política y científica tras incidentes de IA, y coincide con llamados del sector a ralentizar el desarrollo de modelos avanzados. OpenAI trabaja en un pacto con otras empresas tecnológicas para coordinar estándares de seguridad y responder de manera conjunta antes de lanzar sistemas más potentes.

OpenAI descarta saltar al mercado bursátil en 2026. Su consejero delegado, Sam Altman, ha disipado los rumores sobre una oferta pública inicial (OPI) inminente al priorizar la seguridad de la inteligencia artificial sobre las exigencias financieras del mercado.

En declaraciones a la revista Fortune, el directivo justificó el frenazo señalando que el sector afronta riesgos existenciales que exigen máxima cautela.

Altman abordó la posibilidad de que la IA desencadene la extinción humana antes de que termine la década.

Aunque cuestionó la precisión de las estimaciones que sitúan esa probabilidad en un 10 %, fue contundente sobre la gravedad de la amenaza: "Ya sea un 8 %, un 6 % o un 10 %, el punto clave es que todos tenemos una responsabilidad enorme. No podemos permitir que los egos o los incentivos del beneficio económico se interpongan".

Para el ejecutivo, cualquier porcentaje de peligro catastrófico resulta inasumible.

El rechazo a cotizar a corto plazo responde a la intensa presión política y científica.

En Washington, legisladores demócratas y republicanos han elevado el tono tras reportarse casos de agentes de IA que lograron hackear sistemas externos y la dimisión de varios investigadores de seguridad que denunciaron la prisa comercial de sus firmas.

A ello se suman las alarmas encendidas por ejecutivos del sector como Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien ha pedido públicamente ralentizar el ritmo de avance de los modelos más potentes.

Altman respaldó este enfoque asegurando que coincide con la postura de desacelerar el avance en la frontera tecnológica.

Frente al clima de desconfianza, OpenAI planea coordinar respuestas conjuntas.

La empresa trabaja en un pacto junto a otros gigantes del sector para unificar criterios de alineamiento, mitigar riesgos y coordinarse con los gobiernos antes de lanzar sistemas más avanzados.

Este aplazamiento distancia a OpenAI de competidores clave como Anthropic, que mantiene firme su hoja de ruta para salir a bolsa comercializando sus acciones a partir de mediados de octubre y debutar formalmente en el mercado semanas antes de las elecciones legislativas de noviembre en EEUU

Sin embargo, para la creadora de ChatGPT, la prioridad actual no es convencer a Wall Street, sino evitar que la urgencia bursátil ponga en riesgo la supervivencia humana.

Al renunciar a una salida a bolsa en 2026, la directiva busca blindar la toma de decisiones estratégicas frente a las exigencias de ganancias a corto plazo de los inversores, reafirmando que el desarrollo de una IA alineada con la seguridad debe prevalecer sobre cualquier valoración billonaria.