El TSJA reabre el recurso de Emerita contra la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Grupo México y Minorbis

Emerita atraviesa una crisis interna, con varios cambios recientes en su dirección y el nombramiento de Joseph Belan como nuevo presidente ejecutivo.

La sociedad Minera Los Frailes, con mayoría de Grupo México, fue la que finalmente firmó la aceptación de los derechos mineros.

Emerita sostiene que era el único licitador válido y que la concesión a Grupo México y Minorbis incumplió requisitos y supuso apropiación ilegítima.

El TSJA reabre el recurso de Emerita sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Grupo México y Minorbis tras la absolución penal de los acusados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reabre el procedimiento en esta jurisdicción para determinar si la adjudicación en 2015 de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar se adjudicaron correctamente o no a Grupo México y Minorbis (Magtel).

El alto tribunal toma esta decisión una vez que la vía penal por denuncia de la otra empresa que optaba a la concesión, Emérita, culminó con una sentencia absolutoria para los 16 acusados, responsables de la Junta y personas vinculadas a la oferta de Grupo México.

La causa se reabre cuando la adjudicataria ya ejecuta trabajos previos para explotar la mina y ha realizado cuantiosas inversiones, con la previsión de abrir en 2029. Y al mismo tiempo, cuando Emérita está centrada en otros proyectos y atraviesa una fuerte crisis corporativa.

Ayer nombró nuevo presidente, Joseph Belan. El tercero desde abril de 2025.

Pero ahora, una vez aclarado que no hubo delitos en la concesión, el TSJA decide "levantar la suspensión por prejudicialidad penal" del recurso por la adjudicación de la mina que en su día presentó Emerita.

La sentencia penal, además de absolver a los acusados, condenó en costas a Emérita. Cuando conoció la sentencia penal, Emerita anunció además que se centraba en su proyecto IBW y tiraba la toalla en lo relativo a Aznalcóllar.

La causa tenía otro matiz relevante: entre los acusados estaba Vicente Fernández, que en 2015 trabajaba en la Junta, y que fue imputado en 2019 cuando era presidente de la SEPI. Tuvo que dimitir. Actualmente está siendo investigado por las causas abiertas en torno a la 'fontanera del PSOE', Leire Díez.

El recurso

Tal y como consta en el nuevo auto consultado por Europa Press y adelantado por Diario de Sevilla, ahora se va a proceder a resolver este recurso que llevaba congelado prácticamente una década.

La reclamación de Emerita se sustentaba, en la vía Contencioso-Administrativa en el que ella era el único licitador válido del concurso de 2015 y que Grupo México incurrió en falta de idoneidad y apropiación ilegítima de los derechos mineros.

Emerita argumentó que la concesión se hizo a Grupo México y Minorbis, pero quien finalmente firmó la aceptación de los derechos fue la sociedad Minera Los Frailes (97,4% Grupo México y 2,6% Magtel) .

También sostuvo en su recurso que la propuesta de los competidores no cumplía los requisitos para concursar, por lo que debieron ser ellos los adjudicatarios.

Cambios en la cúpula

Emerita, además, ha sufrido en los últimos tiempos fuertes turbulencias internas. No sólo por el fallo contrario a sus intereses en lo Penal sobre Aznalcóllar. En abril trascendió una investigación en Canadá por facilitar supuestamente a los mercados información engañosa sobre un proyecto en Cantabria.

El asunto provocó una cascada de salidas y dimisiones: las primeras las de David Gower (CEO, director y cofundador de Emerita) y Larry Guy, presidente de la Compañía.

El relevo lo tomaron Joaquín Merino como director ejecutivo interino y David Patterson como presidente.

También sumó a Lisa Thompson, nueva secretaria corporativa, con larga trayectoria en temas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo de valores. Y a Agne Ahlenius.

Pero Patterson ha renunciado al cargo en agosto.

Y hoy mismo Emérita ha comunicado que Joseph Belan ha sido nombrado Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, en sustitución de Patterson.

Belan entró al Consejo de Administración el 8 de junio. La compañía destaca que desde entonces, "ha trabajado en estrecha colaboración con otros directores y la gerencia en la revisión de los proyectos, los procesos internos, las capacidades organizativas y diversos procedimientos legales".

En su nuevo rol asumirá un papel más activo en la dirección de la Compañía y trabajará con el Consejo de Administración y la gerencia en el diseño de las prioridades estratégicas para la Compañía.

"Este es un momento importante para la Compañía y creo que es una oportunidad para mirar hacia adelante y desarrollar un plan estratégico que genere valor para los accionistas", ha declarado.

Un comité asesor del Consejo de Administración compuesto por Joseph Belan, Agne Ahlenius y Joaquín Merino continúa con una revisión organizativa e interna de gobernanza y está considerando las renuncias restantes recibidas tras la junta general anual y extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de agosto de 2026.