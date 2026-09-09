Andalucía recogerá 120.700 toneladas de algodón, un 7,3% más, pese a que pierde más de 1.000 hectáreas en un año

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Las claves Generado con IA Andalucía prevé recoger 120.700 toneladas de algodón en la campaña 2026/27, un 7,3% más que el año anterior, pese a perder 1.113 hectáreas de cultivo. Sevilla lidera la producción con unas 89.330 toneladas, seguida de Cádiz, Jaén, Córdoba y Huelva. El cultivo del algodón enfrenta una pérdida de rentabilidad y reducción de superficie, debido a altos costes y precios bajos, además de amenazas agronómicas y climáticas. El 80% del algodón andaluz cuenta con certificación de producción integrada, destacando por su sostenibilidad y su impacto económico y social en el medio rural.

La producción de algodón en Andalucía alcanzará las 120.700 toneladas, un 7,3% más que el año pasado, con 45.600 hectáreas. Andalucía concentra prácticamente toda la superficie algodonera de España

Son datos del aforo realizado por la Junta de Andalucía para la campaña 2026/27, y que sitúa a Sevilla como la principal provincia productora con previsiones de recogida de unas 89.330 toneladas de algodón.

Cádiz, con 21.470 toneladas, se encuentra en segundo lugar; seguida por Córdoba (4.630), Jaén (5.190) y Huelva (80).

La mayor extensión cultivada se corresponde con sistemas de regadío (algo más de 40.800 hectáreas). En el caso del algodón de secano, en esta campaña se rondan las 4.800 hectáreas.

El cultivo, en crisis

El algodón se planta principalmente en primavera (de marzo a mayo) y se recoge a partir de finales de verano y otoño (de septiembre a noviembre).

Las intensas lluvias de otoño e invierno han favorecido una mayor cosecha este año. La previsión de este año supera en un 6,1% la media de las últimas cinco campañas, destaca Asaja-Sevilla.

El avance se produce gracias a la mejora de los rendimientos, ya que la superficie sembrada sigue reduciéndose. Respecto a la última campaña, se han perdido 1.113 hectáreas, un 2,4%.

La producción media regional, según estima el aforo, alcanzaría los 2.645 kilos por hectárea, un 9,9% más que en la campaña pasada.

Se trata de un cultivo en franco retroceso en las vegas andaluzas. Hace una década (2016/2017) o picos recientes (como 2019/2020), se superaban las 60.000 o hasta 66.000 hectáreas.

Es prácticamente un 30% de lo que se planta actualmente.

Asaja-Sevilla explica que la reducción de la superficie sembrada de algodón “no es una decisión coyuntural, sino la consecuencia de una pérdida progresiva de rentabilidad”.

La organización incide en que los agricultores se enfrentan a unos costes cada vez más elevados: energía, fertilizantes, productos fitosanitarios, agua de riego y mano de obra. Y el precio no compensa.

La organización agraria señala además que los productores están en desigualdad frente a la industria. “La escasa competencia existente entre las desmotadoras dificultan la formación de precios suficientemente atractivos”, explican.

A esta circunstancia se añade la elevada complejidad agronómica del algodón, uno de los cultivos más exigentes y arriesgados de la campiña andaluza.

Los productores deben afrontar amenazas constantes derivadas de las plagas, la incertidumbre climática, las altas temperaturas durante el ciclo vegetativo y el riesgo que suponen las lluvias tempranas de otoño durante la recolección.

Sostenibilidad

Desde la Junta de Andalucía han explicado que este cultivo destaca por su sostenibilidad, ya que se obtiene el 80% de la superficie, más de 36.500 hectáreas, están certificadas como producción integrada.

Una certificación que garantiza el uso eficiente de los recursos, reduce la huella de carbono y hace el cultivo más respetuoso con el medio ambiente.

Las ayudas específicas para el algodón tramitadas por la Junta de Andalucía han rondado los 1.244 euros por hectárea en la campaña 2025; cantidad a la que suman otros 300 euros en subvenciones ligadas al mantenimiento de compromisos de cultivos sostenibles.

La producción de algodón, valora la Junta, es estratégica para Andalucía tanto desde el punto de vista económico como en el ámbito social y territorial al tratarse del principal cultivo industrial.

“Esta actividad genera miles de jornales cada campaña y sustenta una potente industria de desmotado y transformación, contribuyendo a la diversificación agraria en zonas donde el regadío es clave para la estabilidad del medio rural”.

Las exportaciones de algodón de Andalucía durante el primer semestre de 2026 han rozado las 40.900 toneladas de fibra de algodón valoradas en casi 55 millones de euros.

Para la elaboración de este estudio, la Consejería de Agricultura ha utilizado la información incluida en las declaraciones de la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) datos de 22 oficinas comarcales agrarias (OCA).