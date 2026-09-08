La plantilla de Airbus vota mantener la huelga pese al preacuerdo tras la mediación de Industria por 67 votos.

La huelga ha impactado en la producción de Airbus, con menos entregas de aviones comerciales en agosto y efectos sobre empresas auxiliares del sector.

El sindicato CGT ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional por vulneración del derecho de huelga y pide medidas cautelares.

La última votación en la planta de San Pablo (Sevilla) resultó en un 76% a favor de mantener la huelga, pese al preacuerdo entre algunos sindicatos y la dirección.

La plantilla de Airbus España ha votado por 67 votos de margen mantener la huelga indefinida en todas las plantas, con un 51,23% de apoyo.

67 votos. Es el margen por el que los 14.000 trabajadores de Airbus España han decidido mantener la huelga indefinida en todas las plantas de la compañía a la espera de que a lo largo del mes se vote si se acepta o no el preacuerdo alcanzado por algunos sindicatos con la dirección para zanjar el conflicto laboral en el que está sumida la empresa desde julio.

Esta mañana se ha producido la votación en San Pablo (Sevilla), la última planta que faltaba para saber el resultado final (ayer se suspendió por problemas técnicos). Y el 76% de los 348 votos emitidos en esta factoría con más de 2.000 trabajadores han sido para mantener la huelga.

Sumado a las votaciones en las asambleas de ayer, el 48,77% de los trabajadores que han participado en las asambleas están por suspender la huelga y el 51,23% ha apoyado mantenerla.

Tras conocerse el resultado, el comité de huelga (UGT, CGT y UTIL) han acudido a una reunión con la dirección, cuyo resultado aún no ha trascendido.

La intención inicial de los convocantes era que el resultado de estas votaciones fuera vinculante para todas las plantas.

Cádiz (94,3%), Illescas (59,7%), Tablada (60,2%) y Albacete habían votado por suspender los paros hasta el referéndum sobre el preacuerdo. Getafe y Tablada, los dos centros principales, han decantado la balanza a favor de mantener la huelga en la votación global.

Demanda en la Audiencia Nacional

CGT, por su parte, ha informado en las asambleas de hoy que ayer quedó registrada una demanda en la Audiencia Nacional contra la empresa por vulneración del derecho de huelga.

El sindicato reclama por la decisión de la empresa de suspender la mesa abierta con los sindicatos que convocan los paros, y trasladar la negociación a otros foros.

En la demanda reclaman medidas cautelares como la suspensión del referéndum previsto para este mes.

Un referéndum que varios portavoces que han intervenido hoy en la asamblea de Getafe, abogan por usarlo para rechazar el preacuerdo alcanzado por CCOO, SIPA y ATP con la dirección tras la mediación del ministro Jordi Hereu el pasado viernes.

Menos entregas

El impacto de los paros es evidente. Airbus entregó un total de 57 aviones comerciales en agosto, lo que supuso cuatro menos que el mismo mes de 2025 y diez envíos por debajo de las cifras de julio, coincidiendo con el conflicto laboral en España.

La firma europea también se ha visto afectada por problemas de calidad en la sección de cola de su aeronave A330neo, lo que ha provocado que no se enviara ninguna unidad de este modelo en junio y julio, mientras que solo entregó uno en agosto a la taiwanesa Starlux Airlines.

No obstante, la cifra acumulada de 2026 marca un total de 475 aviones comerciales entregados, es decir, 41 más que el periodo entre enero y agosto de 2025.

En cuanto a los pedidos, Airbus recibió 1.157 pedidos hasta agosto y 67 en el octavo mes del año, doblando los números del acumulado del ejercicio anterior, aunque inferior en el mensual.

Aunque los efectos de la huelga no sólo se dejan sentir en Airbus. Toda las empresas auxiliares de la principal tractora aeronáutica están afectadas.