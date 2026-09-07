CriteriaCaixa invertirá 250 millones en un fondo europeo para escalar empresas

El SEF cubrirá el déficit de financiación en fases avanzadas y ya ha comenzado sus primeras operaciones, con un periodo de inversión de 5 años.

El objetivo es impulsar el crecimiento y consolidación de compañías medianas, especialmente en el sector deeptech, y reforzar la soberanía tecnológica europea.

El fondo, impulsado junto a la Comisión Europea y otras instituciones, aspira a alcanzar un tamaño inicial de 5.000 millones de euros.

CriteriaCaixa ha aprobado comprometer 250 millones de euros en el 'Scaleup Europe Fund' (SEF), un fondo de inversión en el que está trabajando junto a la Comisión Europea y otras instituciones, según ha informado en un comunicado este lunes.

El objetivo del fondo, que aspira a alcanzar un tamaño inicial de 5.000 millones de euros, es impulsar el crecimiento y consolidación de compañías de tamaño medio, especialmente en el sector deeptech.

En concreto, el fondo está diseñado para cubrir el déficit de financiación en las fases avanzadas e incentivar a las scale-ups europeas a "quedarse en el continente", reforzando la soberanía tecnológica europea y colaborando en la creación de compañías líderes globales en sus categorías.

Impulsado por la Comisión Europea, durante los últimos meses se han llevado a cabo los acuerdos contractuales, la selección de la sociedad gestora y la aprobación del fondo, que tendrá un período de inversión de 5 años y ya ha realizado sus primeras operaciones.

El presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado el "firme compromiso" del holding con el ecosistema inversor europeo para generar un impacto positivo y sostenible, mientras que el consejero delegado, José María Méndez, ha afirmado que el objetivo es ampliar el apoyo a las empresas más innovadoras y contribuir a incrementar su escala.