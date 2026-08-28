Los empresarios ceutíes exigen al Gobierno que sufrague su gasto en seguridad privada para poder abrir sus negocios

Sectores clave como comercio, hostelería, turismo y servicios han sido los más afectados, según la Cámara de Comercio local.

La crisis migratoria ha provocado pérdidas económicas de 27,7 millones de euros en Ceuta, lo que supone el 17,3% del PIB mensual de la ciudad.

La patronal ceutí reclama también ayudas directas, moratorias fiscales y medidas similares a los ERTE excepcionales aplicados en otras crisis.

Los empresarios de Ceuta exigen al Gobierno que asuma el coste de la seguridad privada necesaria para mantener abiertos sus negocios ante la crisis migratoria.

La crisis migratoria en Ceuta no remite. Miles de inmigrantes ilegales continúan hacinados en sus calles, con limitados refugios y campamentos, provocando una parálisis de la economía de la ciudad autónoma que ya dura casi un mes.

Ante esta situación, los empresarios demandan medidas al Gobierno. Insisten en reclamar ayudas directas y moratorias de impuestos y ayudas sociales. Pero también exigen auxilio público para contar con seguridad suficiente para mantener abiertos sus establecimientos.

Fuentes de la Confederación de Empresarios de Ceuta (la CEOE de la ciudad autónoma) apuntan que le han trasladado al Estado que sufrague, al menos en parte, la seguridad privada que los empresarios ceutíes están teniendo que contratar para mantener abiertos sus negocios.

Estas fuentes apuntan que, dadas las condiciones de inseguridad e inestabilidad que sufren las calles ceutíes, numerosos comercios están teniendo que recurrir a estos servicios de forma extraordinaria para poder prestar un servicio en condiciones aceptables a sus clientes.

Esta petición se le trasladó en la reunión que Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, en el encuentro que celebró con los empresarios durante su viaje a Ceuta esta semana.

Según estas fuentes, Cuerpo escuchó las reclamaciones de los empresarios. Pero no avanzó si el Gobierno va a aplicar alguna de ellas u otros planes del Gobierno para paliar el impacto económico de la crisis migratoria en Ceuta.

De hecho, la patronal está sumamente decepcionada por la falta de medidas hasta ahora. Incluyendo el último Consejo de Ministros, en el que las ayudas o apoyos para el tejido productivo ceutí han brillado por su ausencia.

La patronal también reclama medidas similares a los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales que se han empleado en otras ocasiones, como los de la Covid.

Sin embargo, por ahora, se desconoce el catálogo de medidas que presentará el Gobierno y cuándo lo hará. Si es que lo hace.

Cabe recordar que las estimaciones provisionales de la Cámara de Comercio de Ceuta apuntan a una pérdida de 27,7 millones de euros por la crisis migratoria.

Se trata de una cantidad que es equivalente al 17,3% del PIB de Ceuta de un mes. De esta manera, en agosto la economía ceutí ha perdido dos de cada diez euros, aproximadamente.

Provisionales

El informe avisa de que estas pérdidas afectan, sobre todo, a sectores "con un peso decisivo en la economía local, como el comercio, la hostelería, el turismo, los servicios y las actividades vinculadas a las fiestas patronales", que se tendrían que haber celebrado en agosto.

Con todo, estas cifras son provisionales y no suponen "la totalidad del daño ocasionado por la crisis ni incorporan las consecuencias que puedan producirse a partir del mes de septiembre".