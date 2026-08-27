Urbaser amplía su negocio en Portugal y compra Egeo, la mayor empresa lusa de residuos industriales y peligrosos

Esta compra es la segunda de Urbaser en Portugal en menos de un año, tras adquirir recientemente EcoAmbiente, especializada en servicios municipales.

Egeo gestiona entre el 30% y el 40% del mercado portugués de residuos industriales y peligrosos, procesando unas 90.000 toneladas anuales.

La operación se realiza a través de Sertego, la filial de Urbaser para residuos industriales, que pasará a controlar Egeo y sus filiales.

Urbaser ha adquirido el Grupo Egeo, la mayor empresa de gestión de residuos industriales y peligrosos de Portugal.

Urbaser ha salido de compras en Portugal. El gigante de la gestión de residuos ha comprado la principal empresa de basura industrial lusa, el Grupo Egeo.

Se trata de la segunda adquisición de Urbaser en el país vecino en sólo un año. Con estos movimientos, la multinacional española persigue dominar el mercado de residuos tanto urbanos como industriales portugués.

La compañía informó de la compra a la Autoridad de Competencia (Autoridade da Concorrencia) de Portugal este martes.

La operación se gestará mediante Sertego, que es la filial de Urbaser dedicada a residuos industriales. Y, cuando se cierre, tendrá el control exclusivo de Egeo y sus filiales.

La compañía lusa controla entre el 30% y el 40% del mercado nacional de residuos industriales y peligrosos (procesa unas 90.000 toneladas al año de ellos).

Con todo, dentro de la adquisición no entra la división de Egeo Solventes.

Ninguna de las compañías ha trasladado cifras de la operación.

La compra de Egeo es la segunda adquisición que hace Urbaser en menos de un año en el mercado portugués de residuos.

Hace sólo dos meses, la multinacional española informó de que había cerrado la adquisición de EcoAmbiente.

Se trata de una compañía enfocada a clientes municipales y centrada en la recogida de residuos, la limpieza urbana y el mantenimiento de zonas verdes.

Tiene un negocio superior a los 60 millones de euros anuales y que cuenta con más de 100 contratos en vigor.