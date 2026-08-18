Juan Roig visita la ciudad de Ceuta para respaldar a los trabajadores de Mercadona tras la crisis migratoria

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Roig, presidente de Mercadona, ha visitado Ceuta para respaldar personalmente a los trabajadores de la cadena tras la crisis migratoria. Durante los primeros días de la crisis, Mercadona reforzó la seguridad en sus tiendas de Ceuta, contando incluso con apoyo militar. Roig recorrió los dos supermercados de la ciudad, reconociendo el esfuerzo y compromiso de los empleados en un contexto excepcional. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, agradeció públicamente el gesto de Roig y su apoyo a la ciudad y sus habitantes.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha viajado este martes a Ceuta, donde ha podido visitar dos tiendas y conocer de primera mano la situación excepcional que está viviendo la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio, cuando miles de personas entraron desde Marruecos.

El empresario valenciano se ha desplazado hasta los dos supermercados que Mercadona tiene en Ceuta, donde ha mantenido un encuentro con los trabajadores para conocer cómo están afrontando estas circunstancias extraordinarias.

Durante los primeros días de la crisis, la cadena tuvo que incrementar las medidas de seguridad en sus establecimientos y contar incluso con apoyo militar durante los primeros días de crisis, tal y como mostraban numerosos usuarios en diferentes redes sociales.

Así, Roig ha querido reconocer en primera persona el esfuerzo y compromiso de todos los empleados de la tienda situada en la de la Almadraba y la de Avenida España.

Posteriormente, el presidente de Mercadona ha mantenido un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, quien ha difundido una foto de la reunión en su perfil de la red social X.

Juan Roig junto a varios empleados de Mercadona en Ceuta. Mercadona

En su mensaje, agradece a Roig haberse desplazado hasta allí y el respaldo brindado en el complejo contexto actual, en el que muchos negocios se han visto afectados.

"Gracias a Juan Roig por venir personalmente a Ceuta, dar la cara, apoyar a los equipos de Mercadona y ponerse a disposición de nuestra ciudad y de los ceutíes. Un gesto de cercanía y compromiso que valoro especialmente. Gracias por estar al lado de Ceuta", dice el mensaje.

Gracias a Juan Roig por venir personalmente a Ceuta, dar la cara, apoyar a los equipos de @mercadona y ponerse a disposición de nuestra ciudad y de los ceutíes. Un gesto de cercanía y compromiso que valoro especialmente. Gracias por estar al lado de Ceuta. pic.twitter.com/xLlMUiS1Vj — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) August 18, 2026

Con este mensaje Vivas ha querido agradecer el gesto del empresario valenciano, que ha recorrido los dos establecimientos de la cadena para saludar uno por uno a cada uno de los empleados para reconocer su trabajo y brindar su apoyo a la ciudad.