Defensa compró 170 furgonetas a SAIC Motor, la empresa china a la que acusó de poner en peligro la seguridad nacional

Las furgonetas se usan en tareas logísticas y de apoyo en bases militares, lo que podría implicar la recolección de información sensible.

Otros países, como Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, han prohibido el uso de vehículos eléctricos chinos en instalaciones militares por motivos de seguridad nacional.

La compra se realizó pese a que los servicios de inteligencia españoles han alertado sobre posibles riesgos de espionaje ligados a la presencia de SAIC Motor cerca de instalaciones militares en Ferrol.

El Ministerio de Defensa compró en 2022 un total de 170 furgonetas eléctricas Maxus, fabricadas por el grupo chino SAIC Motor, por un importe de 6 millones de euros financiados con fondos europeos.

El Ministerio de Defensa adquirió en 2022 un total de 170 furgonetas eléctricas fabricadas por Maxus, enseña del grupo chino SAIC Motor, que ha sido recientemente señalado por los servicios de inteligencia españoles como una amenaza tras anunciar la construcción de una fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol, aledaña a la Base Naval militar y a los astilleros de Navantia.

No obstante, el pasado martes, Margarita Robles, ministra de Defensa, trasladó a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, que el proyecto de SAIC Motor contará con el aval favorable por parte del Ministerio.

La adquisición, adjudicada en septiembre de ese mismo año, está ejecutada a través de dos lotes pertenecientes a un mismo acuerdo marco y suma un total de 6 millones de euros, incluyendo la integración de un sistema de navegación, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Según se recoge en la licitación del programa, financiado con fondos Next Generation de la UE, el Ejército de Tierra emplea estos vehículos en labores de apoyo a la infraestructura de Bases y Acuartelamientos, actividades de apoyo logístico a diferentes unidades y en tareas de enlace y estafeta.

Todos estos trabajos implican recorrer el interior de las bases militares españolas, con la potencial recolección de información sensible y crítica para la seguridad nacional que esto conlleva.

El CNI y Ejército alertaron el lunes de los riesgos de la fábrica que SAIC -compañía perteneciente al Gobierno chino- quiere levantar en el puerto de Ferrol, apuntando directamente a un posible riesgo de espionaje y envío de información a Pekín.

Los objetivos serían tanto la monitorización del tráfico marítimo militar de la Base Naval de Ferrol como la identificación de tecnologías sensibles instaladas a bordo de los buques de guerra de la Armada.

También señalaron como punto débil a la industria auxiliar y a la potencial captación de trabajadores por parte de los servicios de inteligencia chinos.

Automax España

El adjudicatario de ambos lotes fue Automax España, filial de Astara que actúa como importadora y distribuidora oficial de ventas de Maxus para el mercado español.

Cabe apuntar que el 30 de noviembre de 2020, Automax España firmó un contrato de distribución con SAIC Motor Internacional y SAIC Maxus Automotive por el que se le autorizó a distribuir vehículos y accesorios, así como a prestar servicios.

El primer lote, en el que contemplaba hasta 100 unidades del Maxus eDeliver 3 de batalla corta (SWB), así como otras 100 unidades de equipamiento adicional no definido, recogía un contrato con un importe (con impuestos) de 3.483.832 euros. Dicho modelo tiene una capacidad de carga de hasta 4,8 metros cúbicos.

El segundo lote, en el que se recogían 70 unidades del mismo modelo pero con batalla larga (LWB) y otras 70 unidades de equipamiento adicional no definido, alcanzó un total de 2.547.267,80 euros. En lo que respecta a la capacidad de carga, esta versión cuenta con hasta 6,3 metros cúbicos.

Maxus eDeliver3, la furgoneta adquirida por el Ministerio de Defensa en 2022. Maxus

En total, ambos lotes sumaron un importe de 6.031.099,8 euros por 170 unidades de esta furgoneta eléctrica.

Un modelo que, tanto en la batalla corta como en la larga, monta una batería de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad bruta de 50 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía de hasta 269 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

Automax España salió de pérdidas en 2022 con un beneficio de 587.044 euros, cifra que contrasta con los números rojos de 129.179 euros registrados un año atrás.

Un beneficio que se logró gracias al acuerdo de distribución cerrado entre la sociedad y SAIC Motor Internacional y SAIC Maxus Automotive.

Dicho acuerdo supuso también un importante incremento en los ingresos por parte de Automax España. En 2022, la cifra de negocios casi se septuplicó en comparación con 2021, hasta alcanzar los 22.663.666 euros.

Ese año, se matricularon en España un total de 456 turismos y vehículos comerciales de Maxus. Por tener claro el contexto: al cierre de 2025, Maxus elevó un 58% sus ventas en España, con un total de 1.204 unidades.

Al cierre del ejercicio 2022, Automax España no tenía compromisos de venta pero sí tenía compromisos firmes de compra de existencias por importe de 19,4 millones de euros correspondientes a 700 coches de la marca Maxus.

Además, la sociedad contaba con anticipos a proveedores por importe de 1.343.094 euros correspondientes principalmente al proveedor de vehículos de la marca Maxus.

Veto a China

Lo cierto es que hay algunos países que han prohibido el empleo de vehículos eléctricos chinos en sus instalaciones militares apuntando directamente a la seguridad nacional. Es lo que ha sucedido con Estados Unidos, Reino Unido o Polonia.

"Esto tiene que ver con nuestra seguridad nacional y la importante cantidad de datos que recopilan estos vehículos, los cuales pueden ser enviados al gobierno chino", declaró la senadora demócrata Elissa Slotkin, durante el anuncio de su Ley de Protección de Bases Militares contra Vehículos Conectados de EEUU, hace un año.

Una de las prioridades a las que aludió Slotkin fue la prohibición expresa de que ni un sólo automóvil chino "ponga un pie en nuestras instalaciones de defensa". Y apuntó que el mensaje es claro: "No permitiremos que adversarios extranjeros socaven nuestra seguridad ni nuestra economía".

El software y el hardware procedentes de China y otros países que generan preocupación "representan graves riesgos para la seguridad nacional", explicó Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EEUU. Y añadió que la prohibición del uso de estos vehículos supone una "salvaguarda para la infraestructura crítica".

Reino Unido también obligó al personal que trabaja en sus infraestructuras militares a aparcar coches eléctricos fabricados en China a tres kilómetros de los edificios por el temor a que puedan recopilar información sensible y enviarla a las agencias de inteligencia controladas por Pekín.

Más recientemente, a principios de este año, Polonia tomó exactamente la misma decisión de prohibir el acceso y la circulación de vehículos chinos en instalaciones militares protegidas, así como su circulación en las inmediaciones de bases y cuarteles.