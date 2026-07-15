Albert Sánchez, nuevo director general de Philip Morris para España, Andorra y Gibraltar

Daniel Cuevas, tras liderar con éxito la filial española, gestionará a nivel mundial categorías como tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y productos orales de nicotina.

La experiencia de Sánchez en estrategia y transformación será clave para impulsar el crecimiento y la transición hacia productos sin combustión en el mercado español.

Sánchez releva a Daniel Cuevas, quien dirigirá ahora la categoría global de productos sin humo de Philip Morris International.

Albert Sánchez ha sido nombrado nuevo director general de Philip Morris para España, Andorra y Gibraltar, cargo que asumirá el 1 de agosto.

Cambios en Philip Morris International (PMI). La multinacional ha designado a Albert Sánchez como nuevo director general de la compañía en España, Andorra y Gibraltar, cargo que entrará en vigor el 1 de agosto, según ha anunciado la tabaquera en un comunicado.

De este modo, toma el relevo de Daniel Cuevas, quien, tras tres años liderando el negocio, ha sido nombrado presidente de la categoría de productos sin humo de la compañía a nivel global.

Albert Sánchez liderará la evolución del negocio en España, Andorra y Gibraltar en un momento marcado por la transformación de la industria hacia productos sin combustión.

Desde que se incorporó a la compañía en 2019 en el área de Estrategia de Operaciones en la sede internacional de Philip Morris en Suiza, ha participado en el desarrollo de iniciativas para la transformación del negocio.

Asumió la dirección del departamento de Estrategia Corporativa y, más tarde, la de la región de Europa, donde desempeñó un papel relevante en la definición e impulso de las prioridades estratégicas a nivel regional.

Durante toda su carrera, ha demostrado una visión clara para impulsar la transformación de la compañía, reforzar el posicionamiento comercial y acelerar el progreso hacia un futuro sin humo.

Su experiencia en desarrollo estratégico y su conocimiento del mercado serán fundamentales para impulsar el mercado español en su próxima etapa de crecimiento.

Productos sin humo

Tras más de veinte años de trayectoria internacional en PMI y después de dirigir la filial española desde 2023, Daniel Cuevas liderará la categoría de productos sin humo de la compañía a nivel global, que incluye los productos de tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y los orales de nicotina.

Durante su etapa como director general de España, Cuevas transformó el negocio y logró un crecimiento sostenido.

Acumula una sólida trayectoria en múltiples países, entre ellos Italia y Rumanía, donde lideró con la transformación empresarial de los mercados y el desarrollo desde cero de nuevas categorías de productos sin humo.

En su nuevo rol, "el dirigente impulsará la expansión global y el posicionamiento de los diferentes productos sin humo como motor clave de la transformación de la compañía", ha indicado Philip Morris.