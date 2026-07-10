Un pasajero de Ryanair, parcialmente succionado por una ventanilla de un avión que se desprendió en pleno vuelo

Un motor de un avión de Ryanair en el hangar de mantenimiento de Barajas. Europa Press /Archivo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un pasajero de Ryanair fue parcialmente succionado hacia el exterior cuando una ventanilla se desprendió en pleno vuelo entre Salónica y Memmingen. El avión, un Boeing 737, realizó un aterrizaje de emergencia en Salónica tras sufrir daños en el motor que afectaron a una ventanilla de la cabina. El incidente provocó la descompresión de la cabina y asistencia médica a un pasajero, aunque no hubo perforaciones en el fuselaje. El aeropuerto activó protocolos de emergencia y el avión permanece en tierra para su investigación tras un segundo retorno en días consecutivos.

Un pasajero de Ryanair fue parcialmente succionado hacia el exterior cuando la ventanilla del avión en el que viajaba se desprendió en pleno vuelo entre Salónica y Memmingen (Alemania)

El aparato se vio obligado a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Salónica, del que había despegado minutos antes, según informa Reuters.

La aerolínea detalló que una persona recibió asistencia médica, pero no confirmó las heridas que sufrió.

FlightRadar24 mostró que el avión, un Boeing BA.N 737 NG con destino a Memmingen, fue desviado hacia su ciudad de origen en las primeras horas del viernes.

Según los primeros informes, parte del motor dañado se desprendió durante el descenso del avión e impactó contra una ventanilla de la cabina, causando heridas leves a un pasajero.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

No obstante, las autoridades indicaron que el incidente no implicó ninguna perforación en el fuselaje de la aeronave.

Ese incidente provocó la descompresión de la cabina y la succión parcial de un pasajero hacia el exterior del avión.

Dos fuentes con conocimiento del incidente confirmaron los mismos detalles a Reuters.

Ante esta situación, el aeropuerto "Makedonia" activó los protocolos de emergencia tras recibir una señal de socorro de la tripulación.

Bomberos, personal de ambulancias, policía y otros servicios de emergencia fueron desplegados como medida de precaución.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Ryanair no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre esa versión del incidente.

"El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal", indicó la compañía en su comunicado.

Varios vídeos difundidos por usuarios de redes sociales desde el interior del avión mostraban una ventana rota y máscaras de oxígeno colgando del techo.

Una fuente del aeropuerto griego ha indicado que el avión sigue en tierra en Salónica y que los investigadores están analizando el incidente.

Incidentes previos

Según los datos y una fuente consultada por la agencia de noticias, el mismo avión había regresado a Salónica en un vuelo desde Sarajevo el jueves por la noche.

En esa ocasión, emprendió el camino de regreso también poco después del despegue, aunque, por el momento, "no está claro el motivo".