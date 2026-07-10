La ciberseguridad será el principal desafío para el futuro de la industria: falta de talento, IA y automatización, los retos

Foro sobre ciberseguridad industrial organizado por EL ESPAÑOL-Invertia y Oesía. De izquierda a derecha: Eudín Mercedes, Jefe de Información y Seguridad de Leroy Merlín, Javier Tomás, Director de Ciberseguridad de Ciberbit del Grupo Oesía, Fernando Pastor, Corresponsal económico de EL ESPAÑOL-Invertia, David Moreno, Jefe de Información y Seguridad de Tendam y Guillermo Llorente Director Corporativo de Seguridad de Mapfre. Cristina Villarino

Las claves

Las claves Generado con IA La ciberseguridad es el mayor riesgo actual para las empresas, según el World Economic Forum, y es un desafío transversal para todos los sectores. La Inteligencia Artificial está revolucionando la ciberseguridad, siendo utilizada tanto por atacantes como por defensores, lo que incrementa las vulnerabilidades y exige respuestas más rápidas. La automatización y la conexión entre IT y OT presentan nuevos riesgos y brechas, obligando a las empresas a buscar estrategias innovadoras para protegerse. La escasez de talento especializado en ciberseguridad es uno de los principales retos, llevando a las compañías a externalizar servicios, crear soluciones a medida y aprovechar recursos mixtos.

La ciberseguridad es el mayor riesgo al que se enfrenta cualquier compañía en este momento según el World Economic Forum. Y bajo esta premisa EL ESPAÑOL, Invertia y Oesía organizaron un foro a modo de debate para exponer qué desafíos encaran las empresas en este sentido.

Conducido por Fernando Pastor, Corresponsal económico de EL ESPAÑOL-Invertia, el encuentro contó con la presencia de Javier Tomás, Director de Ciberseguridad de Ciberbit del Grupo Oesía; Guillermo Llorente Director Corporativo de Seguridad de Mapfre; David Moreno, Jefe de Información y Seguridad de Tendam y Eudín Mercedes, Jefe de Información y Seguridad de Leroy Merlín.

El Director de Ciberseguridad de Oesía fue el encargado de inaugurar el debate. Lo hizo introduciendo una de las grandes revoluciones dentro de la ciberseguridad industrial: la Inteligencia Artificial. Una tecnología que como exponía Tomás "está suponiendo un cambio de paradigma del modelo de amenazas y está cambiando las reglas del juego".

Javier Tomás, Director de Ciberseguridad de Ciberbit del Grupo Oesía Cristina Villarino

Como él mismo recordaba, los sistemas de IA están a disposición de los atacantes y junto a otras amenazas amplía las vulnerabilidades y crea una "tormenta perfecta".

Sin embargo, el responsable de Información y Seguridad de Leroy Merlín recordaba que los avances en IA "sirven para las dos partes de la moneda" e instaba a usar bien la tecnología para ser capaces de responder más rápido a los ataques.

Unos ataques que desde Tendam apuntaban que suponen una amenaza para cualquier compañía "independientemente del sector en el que opere o del tamaño que tenga". Su jefe de Información y Seguridad señalaba que las empresas están en desventaja en este sentido porque, a diferencia de los atacantes, no se pueden permitir fallar y no tienen ni tantos recursos ni tanto tiempo.

Moreno explicaba que en estos momentos existe un "hype" tremendo en relación a las actualizaciones de la IA en materia de ciberseguridad porque "hay mucho dinero en juego" y sostenía que también hay "una paranoia alrededor de mitos que puede venir después".

En este sentido, el director corporativo de Seguridad de Mapfre insistía en proteger los sistemas de IA que usan como compañía y advertía de nuevos retos que amenazan a una multinacional como la suya, como el envenenamiento de datos.

Una vez ya iniciada de lleno la conversación, el debate pasó a tratar el cambio actual que se está llevando a cabo para conectar el IT con el OT, que también conlleva algunos riesgos y brechas, que como recordaba Eudín Mercedes hacen que se tengan que buscar nuevas estrategias.

Automatización

Desde Tendam comentan que hay que analizar estos riesgos y poner el foco en aquellos que puedan afectar al negocio. Y en este sentido Moreno insistió en que automatizar procesos ayuda y expuso como ejemplo a la IA basada en agentes.

La automatización tampoco es nueva para Mapfre. Su director corporativo de Seguridad recordó que esta herramienta no ha parado de crecer a lo largo de la historia.

Durante la conversación, los responsables de la ciberseguridad de las multinacionales reunidas también abarcaron la geopolítica como factor determinante para sus compañías. En este ámbito, Javier Tomás expuso que "la mayor superficie crítica de un país está en manos de operadores privados", por lo que la seguridad corporativa no es un problema empresarial, sino estratégico por su importancia social y económica.

Así, concluyó las deficiencias que acarrea Europa respecto a otras potencias mundiales y expuso que el Viejo Continente "es plenamente consciente" de su dependencia estratégica de proveedores extranjeros en sectores críticos.

A este desafío global tampoco escapan las compañías citadas. Desde Tendam exponían la gran influencia que la geopolítica supone para la multinacional textil por su dependencia de la producción asiática e insistían en el grado de desindustrialización con el que Europa quiere competir en el entorno mundial.

Para enfrentar tanto estos retos como los propios relacionados con la ciberseguridad, las compañías enfrentan un desafío adicional: encontrar el talento necesario y mantenerlo en sus empresas. Un reto difícil para todas ellas y que han afrontado con diferentes soluciones, pero con el objetivo común de proteger cuestiones fundamentales para ellas.

Así, mientras Tendam se apoyaba en la externalización de estos servicios como complemento adicional a sus propios medios, Mapfre afirmaba necesitar "un traje a medida" para estas cuestiones por la naturaleza de sus servicios y Leroy Merlín apostaba por identificar el talento necesario en cada empresa y mezclar recursos.

Javier Tomás clausuró el debate exponiendo que el talento tiene que estar "allá donde tenga sentido y sea más eficiente" para dar ventaja competitiva y coincidía con el resto de participantes en sus estrategias además de exponer otras nuevas como los agentes de IA.