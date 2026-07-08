Diego Megía formaliza la compra de Sexto Hombre SL, sociedad a través de la que adquirirá el Estudiantes

El objetivo de la adquisición es asegurar la viabilidad económica y deportiva del Estudiantes, buscando devolverlo a la ACB y preservar la identidad histórica del club.

Vicente Olivenza e Ignacio Triana, accionistas mayoritarios, ya han dado su visto bueno, y Sexto Hombre SL lanzará una oferta a los minoritarios al mismo precio por acción.

La operación, pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes, incluye una inversión total de 21,6 millones de euros para la compra y el fortalecimiento económico del club.

Diego Megía formaliza la compra de Sexto Hombre SL, sociedad con la que adquirirá cerca del 95% del capital del club Movistar Estudiantes.

El Estudiantes da otro paso hacia su nueva etapa accionarial, social y deportiva. Diego Megía (fundador y director de Inversiones del fondo Taula Capital) ha formalizado, sujeto a la obtención de la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), su entrada en el capital de Sexto Hombre SL mediante la asunción de una participación mayoritaria de control en el capital social de la misma.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Megía controlará cerca del 95% de Sexto Hombre SL. Mientras que el resto del capital de la sociedad que instrumentalizará la compra del Estu estará en manos de Holding Patrimonial Lafuente SL, la sociedad individual de David Lafuente Baraza.

Lafuente es íntimo colaborador de Megía, con quien comparte negocios, y es patrono de la Fundación Cris contra el Cáncer, de la que Megía es cofundador.

A través de Sexto Hombre SL, Megía y Lafuente articularán la adquisición del histórico club de baloncesto Movistar Estudiantes.

La transacción se está desarrollando "con pleno respeto al marco normativo vigente y bajo el máximo rigor jurídico e institucional", según el comunicado de los compradores.

Tanto esta operación como la adquisición del Movistar Estudiantes están sujetas a la autorización previa del CSD. Los procedimientos correspondientes ya han sido formalmente iniciados.

Sexto Hombre SL, una vez se obtenga la autorización del CSD, emitirá una oferta a todos los accionistas del club para la adquisición de sus acciones al mismo precio por acción abonado a los accionistas de referencia. Vicente Olivenza e Ignacio Triana, que controlan casi un 48% del club estudiantil, ya dieron luz verde al trato. Y ahora queda convencer a los minoritarios.

La entrada de Sexto Hombre SL en el club supone una "apuesta firme y decidida por la viabilidad y el crecimiento de Movistar Estudiantes", respaldada por una inversión de hasta 15 millones de euros destinados íntegramente al desarrollo y fortalecimiento de la entidad.

En total, la oferta ganadora de Megía por 21,6 millones de euros -frente a la perdedora de Jaime Siles y Dimas de Andrés- en total incluía lo siguiente: 6,6 millones de euros para hacerse con el 100% de la entidad y los 15 millones restantes para llevar a cabo una ampliación de capital.

Más un préstamo de un millón de euros para incrementar el presupuesto del primer equipo masculino que ya estaría en las arcas del Estu, así como potenciar el filial.

Esta operación tiene como objetivo prioritario dotar a la institución de la estabilidad económica y la solvencia necesarias para "construir un club sólido, sostenible y capaz de recuperar el lugar que le pertenece en el baloncesto español, fortaleciendo su gestión".

Solidez y volver a la ACB

Diego Megía asume este proyecto "consciente de todo lo que representa Movistar Estudiantes y de lo que significa para varias generaciones de aficionados". El impulso financiero y de gestión estará guiado por el "compromiso de preservar la identidad y el legado del club, así como de proteger los valores y señas de identidad que lo hacen único, desde su cantera hasta su afición".

"El apoyo de Sexto Hombre SL a Movistar Estudiantes nace con la vocación de construir un futuro ambicioso e ilusionante para el club, continuando la profesionalización de su gestión y el fortalecimiento de su estructura institucional", añade la misiva. Cabe recordar que el Estudiantes no juega en ACB desde su descenso en 2021.

Y finaliza: "La meta es impulsar una dirección sólida, independiente y altamente cualificada que garantice la sostenibilidad económica, el crecimiento deportivo y la estabilidad a largo plazo de una de las instituciones más emblemáticas del deporte español".