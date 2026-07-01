Víctor Ausín y Ángel Gavilán, ex de Economía y del Banco de España, fundan una consultora para asesorar a empresas

Gavilán ha desarrollado su carrera principalmente en el Banco de España y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, ocupando puestos de alta responsabilidad económica.

Ausín cuenta con amplia experiencia en el sector público, incluyendo cargos de confianza bajo los ministros Nadia Calviño y Carlos Cuerpo.

La nueva consultora está enfocada en ofrecer análisis macrofinanciero y sectorial, así como herramientas a medida para la toma de decisiones empresariales.

Víctor Ausín y Ángel Gavilán, ex altos cargos del Ministerio de Economía y el Banco de España, han fundado la consultora aimTFP Inteligencia Económica.

Dos nombres relevantes de la economía española recién salidos de instituciones públicas han sumado fuerzas para fundar su propia consultora.

Hablamos de Víctor Ausín, que fue director general de Política Económica del Ministerio de Economía, y de Ángel Gavilán, que ocupó el cargo de director general de Economía del Banco de España.

Ambos economistas han fundado la consultora aimTFP Inteligencia económica. El objetivo de la nueva empresa es, según fuentes de la misma, "ayudar a empresas e instituciones a comprender mejor el entorno en el que operan y reforzar sus procesos de decisión".

Según indica la información a la que ha tenido acceso este periódico, la consultora ofrecerá análisis del entorno macrofinanciero global y nacional y estudios de la actividad sectorial en todas sus dimensiones (empresas, demanda, regulación y políticas públicas).

Además, desarrollará herramientas analíticas "a medida" para mejorar la productividad y la toma de decisiones de sus clientes.

Víctor Ausín tiene una dilatada experiencia en el sector público. Fue uno de los economistas de confianza de Nadia Calviño, cuando fue ministra de Economía, y de Carlos Cuerpo. Y todo ello durante las crisis que han impactado en España en los últimos seis años.

Ocupó la dirección de Análisis Macroeconómico de 2021 a 2024. Y después, de 2024 a 2025, lideró la de Política Económica. Además, fue consejero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y miembro del Consejo Superior Estadístico.

Por su parte, Ángel Gavilán cuenta con una importante carrera en los bancos centrales. Pero la llegada de José Luis Escrivá como gobernador al Banco de España significó su salida del ente.

En su currículo destaca, obviamente, su carrera en el Banco de España. En particular, el periodo de 2018 a 2025. Escaló puestos (de jefe de Análisis Financiero a subdirector de Coyuntura) hasta que en 2022 fue nombrado Economista Jefe o director general de Economía de la entidad supervisora.

De este periodo destaca, también, que fue subdirector de la División de Análisis de Mercados y Economía en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en Luxemburgo.