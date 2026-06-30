López del Pozo (Pymar): "La soberanía industrial no se improvisa, se construye mucho antes de necesitarla"

La colaboración público-privada y el apoyo de las administraciones han sido claves para el éxito y crecimiento del sector naval español.

Pymar cuenta con una cartera de 65 buques valorados en más de 3.000 millones de euros y ha realizado más de 1.000 grandes proyectos de reparación y transformación naval.

El sector ha alcanzado en 2025 su mayor nivel de actividad en 15 años, con más del 90% de la producción de pequeños y medianos astilleros destinada a la exportación.

La industria naval española, liderada por Pymar, destaca por su capacidad de adaptación e innovación, situándose en una posición de liderazgo en Europa.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha destacado la posición de liderazgo que ocupa la industria naval española en el contexto europeo así como la capacidad del sector para reinventarse y transformarse en momentos complejos como el actual.

Lo ha hecho en la Junta General de Accionistas de la sociedad, celebrada este martes, que ha reunido a los máximos representantes de la industria naval española y de las administraciones públicas.

En el acto de clausura de la misma, inaugurado por el presidente de la sociedad, Álvaro Platero, López del Pozo ha destacado que "la soberanía industrial no se improvisa, se construye decisión a decisión mucho antes de necesitarla", en alusión al camino recorrido por Pymar a lo largo de su historia.

López del Pozo ha querido iniciar su intervención echando la vista atrás, concretamente hasta hace un año, cuando Pymar celebraba sus 40 años de historia. En este sentido, ha puesto en valor la capacidad de la industria para tomar pasos con convicción en un momento en el que "el mundo se reordena".

"Sólo quienes preservan sus capacidades industriales, conservan hoy la capacidad de decidir" apuntaba la líder de los astilleros españoles.

Así, ha resaltado que "si España ocupa hoy una posición de liderazgo en la industria naval europea no es casualidad" y ha achacado este hito a la capacidad de los astilleros españoles de, no sólo sobrevivir a la reconversión, sino también de reinventarse.

López del Pozo ha apuntado las tres decisiones que a su juicio han llevado a la industria naval española a vivir este dulce momento. Por un lado, la apuesta sin reservas por la innovación y el liderazgo tecnológico.

Por otro, la capacidad de dotar a la industria de instrumentos financieros a la altura de la complejidad de sus proyectos. Y en este sentido ha señalado como "imprescindible" la participación del ICO y Cesce en las operaciones de la industria, así como la confianza de la banca comercial y de los inversores.

En tercer lugar, ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación y la colaboración público-privada. Sobre ambas, ha apuntado que "ninguna transformación industrial es posible en solitario" y que "sólo cuando las Administraciones Públicas y el sector privado trabajan con una visión compartida, los resultados trascienden lo esperado".

2025 de récord

Unos resultados que han hecho del 2025 el año con mayor nivel de actividad desde hace 15. Un balance en el que más del 90% de la producción de los pequeños y medianos astilleros se ha destinado a la exportación.

López del Pozo ha explicado que estos datos han permitido que España sea, por quinto año consecutivo, la segunda potencia de la Unión Europea en contratación naval. Y en este sentido ha comentado que los que ocupan la primera posición externalizan gran parte de su producción en Asia, al revés de la estrategia nacional. "Nosotros generamos empleo y riqueza aquí, en España y en Europa", sentenciaba la CEO de Pymar.

Unos datos que no se quedan ahí. España cerró el último ejercicio con una cartera de 65 buques por un importe conjunto superior a los 3.000 millones de euros, que generan cerca de 16 millones de horas de trabajo. A ello se suman más de 1.000 grandes proyectos de reparación y transformación naval que han permitido elevar la facturación hasta superar en más de un 15% la media del último lustro.

Para llegar a estas cifras, Del Pozo ha reseñado el valor de las personas que conforman la industria naval española. "Nuestras capacidades industriales son, ante todo, conocimiento acumulado a lo largo de generaciones", apuntaba, a la vez que incidía en la importancia de cuidar el capital humano y de facilitar que el conocimiento se transmita para poder alentar vocaciones.

La colaboración, clave

Asimismo, ha insistido en la importancia de las alianzas público-privadas y ha agradecido el respaldo que han tenido durante décadas por parte de algunas Administraciones Públicas como la Administración Central de la Junta de Galicia, el Gobierno Vasco, el Principado de Asturias o el Gobierno de Canarias.

Unas Administraciones que han estado representadas por la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Ambos han participado a través de un vídeo por la imposibilidad de acudir al acto y han señalado el modelo de éxito que encabeza Pymar así como el trabajo que se ha venido haciendo con ellos durante sus 40 años de historia.

Una felicitación a la que también se sumaba Jordi Hereu, el Ministro de Industria y Turismo, que ha sido el responsable de clausurar el acto. "Para mí, Pymar es motivo de orgullo", sentenciaba Hereu.

El titular de la cartera de Industria ha señalado la "reconversión de excelencia" que ha llevado a cabo Pymar a lo largo de su historia. Un modelo que a su juicio "es una magnífica guía de lo que tiene que hacer Europa".

Jordi Hereu

Hereu también ha querido poner en valor la envergadura de la Sociedad Anónima, que representa a 16 astilleros de España, así como su gran impacto industrial y territorial, especialmente en el empleo.

El ministro también ha felicitado a Pymar por las cifras cosechadas en el periodo del año anterior. Asimismo, ha realzado la capacidad para generar 20 nuevos pedidos y contar con otros 65 en cartera.

Unas métricas que ha reconocido que le gustaría ver en otros sectores y que ponen de relieve la apuesta de la industria por "fabricar cosas que realmente son muy difíciles de hacer en Europa".

Por último, Hereu ha resaltado el ejemplo de Pymar para caminar junto al sector público y ha instado a Europa a apostar por la industria, también la naval, "para garantizar la autonomía estratégica industrial en un momento que estamos debatiendo cuál será la Europa del futuro".