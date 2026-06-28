El PNV mantiene vivo el sueño de controlar la SEPI aprovechando la agonía del Gobierno de Sánchez

Las relaciones empresariales entre el PNV y el PSOE han estado marcadas por colaboraciones estratégicas y casos bajo investigación por presunta corrupción.

El PNV ha sido clave en la investidura de Sánchez y exige compensaciones, como puestos relevantes en entidades públicas, a cambio de su apoyo parlamentario.

El partido vasco alterna críticas públicas con negociaciones privadas para obtener mayor peso en organismos y empresas estratégicas del Estado.

El PNV busca aumentar su control en la SEPI aprovechando la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y el final de la legislatura.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantiene la esperanza de aumentar su control sobre empresas estratégicas aprovechando la agonía de la legislatura y del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y el premio gordo sigue siendo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El holding estatal con el que daría un paso de gigante para consolidar su peso en el tejido industrial. No sólo vasco, sino que también a nivel estatal.

La estrategia pasa por una medida de ambigüedad que alterna críticas en público y negociaciones en privado para condicionar a la coalición de Gobierno y sacar tajada en el aparente final del ciclo político.

Este viernes, su presidente Aitor Esteban volvía a elevar el tono y pedía a Sánchez disolver las Cortes en octubre si es que no se lograba para entonces un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales (PGE) de 2027.

En días anteriores, el ex portavoz del PNV que cerró con Sánchez su apoyo tras las últimas elecciones, también dijo que era necesario que se disolvieran las cámaras y se convocaran elecciones.

Pero al mismo tiempo, Esteban insistió en que no había posibilidades para una moción de censura. Una puerta que llevan meses cerrando pese a los escarceos del Partido Popular (PP) con Junts.

El pasado jueves Junts, los populares y Vox votaron una moción del PP "sobre la insostenible situación del Gobierno de España". En ella se pedía que Sánchez activara una moción de confianza. Y el PNV no se pronunció.

Pese a que la iniciativa no es vinculante y probablemente Sánchez la desestime, sí que estamos ante un buen barómetro para medir los apoyos parlamentarios con los que actualmente cuenta Sánchez.

La realidad ha puesto sobre la mesa una versión más agresiva, con Junts; y otra más moderada con el PNV. Mientras el primero prefiere utilizar el palo, el segundo usa la zanahoria.

No nos olvidemos que el PNV sostuvo la moción de censura contra Mariano Rajoy en verano de 2018 días después de cerrar con los populares los presupuestos de 2019.

Y también fue clave en la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 sumando sus cinco votos a la mayoría que puso nuevamente al PSOE en La Moncloa, pese a perder las elecciones.

Un movimiento en el que el propio Esteban actuó como negociador cuando era portavoz parlamentario del partido en Madrid y donde el defenestrado Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso (investigados por presunta corrupción) fueron protagonistas.

Es por ello por lo que hay que entender los mensajes de Esteban en un doble sentido. Quienes le conocen apuntan que el viernes no cerró la puerta, sino que, al contrario, se mostró abierto a aprobar los PGE. Pero antes hay que negociar.

Nadie cree que la actual cúpula del PNV quiera de verdad que Sánchez caiga, pese a la importante división y distanciamiento que su posicionamiento está produciendo con sus bases.

Precisamente por ello mantienen un discurso en el que dicen en público que la legislatura está agotada y piden elecciones (aunque no mueven ficha parlamentaria para que se produzca el cambio) al mismo tiempo que conversan en privado.

Lo que pasa es que el PNV quiere compensaciones y ellas pasan por un mayor control en empresas estratégicas. El partido quiere tener un peso destacado en ministerios, organismos públicos y empresas, mucho más allá que su histórico dominio del País Vasco.

El objetivo es replicar en la medida de lo posible su histórica estrategia industrial en sectores como la industria, ferrocarriles y aeroespacial, telecomunicaciones. Donde SAPA, CAF, ITP Aero, Kutxabank o Euskaltel fueron sólo algunas de sus empresas tractoras.

Como han demostrado las investigaciones judiciales de la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil entre las exigencias para apoyar a Sánchez en 2023 (según documentación intervenida a Cerdán) el PNV pidió un puesto importante en Adif o otro importante en el INI o en la SEPI.

El PNV sabe como pocos la importancia de tener el control de un holding industrial al servicio de la política, de ahí su interés en ser protagonistas en la SEPI.

Y probablemente nunca han tenido tanto peso en el tejido industrial como con Sánchez. Atendiendo a estas primeras exigencias, en septiembre de 2024 se nombró en Adif a Luis Pedro Marco de la Peña.

No es del PNV, pero está cerca en su condición de ex viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco, donde el partido gobierna en coalición con el PSOE.

Pero falta la guinda y en Bilbao creen que es el momento de entrar en la SEPI aprovechando no sólo la debilidad del Gobierno, sino también la pérdida de prestigio de la entidad pública vinculada a una serie de casos de corrupción.

El PNV dice que uno de sus objetivos más importantes es ayudar a las empresas vascas y qué mejor manera de hacerlo que estando en la SEPI y en las entrañas de la Administración central.

El partido vasco además acredita un intenso historial de colaboración del Gobierno vasco con Madrid. Operaciones recíprocas en que las dos administraciones han ganado y han servido para dar aire a Sánchez en diferentes momentos de la legislatura.

En enero de 2024, un par de meses después de la investidura de del líder del PSOE, la empresa vasca Sapa Placencia afloró un 7,94% del capital de Indra para convertirse en uno de sus primeros socios industriales.

La inversión no es casual como se demostraría posteriormente. Desde entonces la empresa de la familia Aperribay se ha convertido en el principal apoyo de la SEPI en el capital.

Este mismo año fueron una pieza clave para apartar al entonces presidente, Ángel Escribano. Sapa se puso del lado de la SEPI para presionar su salida y apoyó sin fisuras la llegada de Ángel Simón.

Siguiendo con Indra, en agosto de 2023 la cotizada adquirió una participación del 9,5% en ITP Aero al fondo Bain Capital por 175 millones de euros. Un pacto estratégico que podría ir a más en los próximos meses y que podría reforzar a la empresa vasca.

Otro de los grandes pactos industriales fue la entrada de José Ignacio Jainaga y Sidenor para controlar Talgo. El Gobierno rechazó la entrada de la húngara Magyar Vagon en agosto de 2024 y encontró en la vasca el socio industrial ideal para 'españolizar' su accionariado.

Pero el camino no estuvo exento de problemas. Casi un año después, y refinanciación mediante, la SEPI terminó inyectando 75 millones, una cifra similar a la que pusieron sobre la mesa fondos públicos vascos.

La inversión del Estado se despejó tras una reunión en Moncloa de Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, en la que el Gobierno central volvió a realizar una serie de promesas para sostener la legislatura con vida.

Pero las relaciones empresariales del PNV con el PSOE durante este Gobierno tienen muchas sombras. Muchas de ellas vinculadas directamente a la serie de casos de corrupción que se están investigando.

A comienzos de esta semana se conoció que el PNV fue contactado por el rescate de Tubos Reunidos. De hecho, las investigaciones reflejan reuniones entre la trama de Leire Díez y Vicente Fernández (ex presidente de la SEPI) con Andoni Ortuzar.

El propio partido ha reconocido estos encuentros aunque los ha enmarcado exclusivamente dentro de sus gestiones para ayudar a empresas vascas.

En el auto también se menciona a directivos de otras empresas vascas que han estado relacionados con gestiones de Fernández y Díez, aunque no se les atribuyen delitos.

Servinabar y Cerdán

Y tampoco hay que olvidar a Servinabar. La empresa fundada por Antxon Alonso y Santos Cerdán está en el punto de mira por adjudicaciones irregulares de concursos públicos.

Es importante resaltar que Santos Cerdán y Antxon pidieron apoyo al PNV para que invistieran a Sánchez a finales de 2023. La investidura se produjo, de la misma manera que el partido ha mantenido en La Moncloa al líder del PSOE desde entonces. Un aviso para navegantes.