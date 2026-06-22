Barclays nombra a Luis Zumárraga nuevo consejero delegado en España

El liderazgo de Zumárraga busca fortalecer la presencia de Barclays en el mercado español y consolidar las relaciones con los clientes.

Zumárraga compaginará su nuevo cargo con el de corresponsable del grupo de Instituciones Financieras del área de Mercados de Capitales de Deuda para la región EMEA.

Luis Zumárraga cuenta con más de 22 años de experiencia en Barclays y un profundo conocimiento de la franquicia española y la plataforma europea.

Barclays ha nombrado a Luis Zumárraga como nuevo consejero delegado para España, sustituyendo a Álvaro Portanet.

Barclays ha decidido nombrar consejero delegado para España a Luis Zumárraga, quien acumula una carrera de más de 22 años en la entidad financiera, en sustitución de Álvaro Portanet.

"Luis aporta un conocimiento profundo de nuestra franquicia española y de la plataforma europea", ha afirmado el consejero delegado de Barclays Europe, Francesco Ceccato.

Hasta ahora, el banquero era corresponsable del grupo de Instituciones Financieras del área de Mercados de Capitales de Deuda para la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA). Compaginará este cargo con el de consejero delegado.

Ceccato ha indicado que el "profundo conocimiento" de la posición del mercado local de Barclays posiciona a Zumárraga para liderar el negocio y seguir fortaleciendo la presencia y las relaciones con clientes.