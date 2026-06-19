Fitch eleva un escalón hasta A- la calificación de CriteriaCaixa

La calidad crediticia de las inversiones de CriteriaCaixa ha mejorado, impulsada también por la subida de rating de su participación en CaixaBank.

Fitch valora positivamente la adaptación del Plan Estratégico 2030 de CriteriaCaixa, alineado con la visión a largo plazo y un perfil conservador.

La mejora del rating se basa en los nuevos objetivos estratégicos de CriteriaCaixa, que incluyen mantener la deuda neta y los activos alternativos por debajo del 10% del valor total de los activos brutos.

Fitch Ratings ha elevado la calificación crediticia de CriteriaCaixa de BBB+ a A- con perspectiva estable.

La agencia de calificación Fitch Ratings ha revisado al alza la calificación crediticia de CriteriaCaixa. En concreto, ha elevado su rating de emisor a largo plazo de BBB+ a A- con perspectiva estable.

También valora "positivamente la reciente adaptación del Plan Estratégico 2030 de CriteriaCaixa al Plan Estratégico de la Fundación por ser coherente con su visión a largo plazo y su perfil conservador", según ha detallado en un comunicado.

La agencia internacional fundamenta la mejora de la calificación crediticia de CriteriaCaixa en sus nuevos objetivos estratégicos que incluyen el compromiso de mantener la deuda neta por debajo del 10% del valor total de los activos brutos (GAV), limitar la cartera de activos alternativos a un máximo del 10% del GAV y situar el porfolio de liquidez por encima del 10% del GAV.

La agencia de calificación también ha destacado el avance sustancial de los indicadores financieros de CriteriaCaixa en 2025, así como la mejora de la calidad crediticia media de sus inversiones gracias, entre otras, a la subida en la calificación de su participación fundacional (CaixaBank).

Ya en diciembre de 2025, Moody’s había revisado, también al alza, la calificación crediticia de CriteriaCaixa elevando su rating de emisor a largo plazo de Baa1 a A3 con perspectiva estable.