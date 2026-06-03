CNA Group, fabricante de los electrodomésticos Edesa, Nodor y Adelson, cambia de nombre y adopta el de su marca Cata

Las claves

Las claves Generado con IA CNA Group, fabricante de Edesa, Nodor y Apelson, cambia su nombre a Cata Group, adoptando el de su marca más reconocida. La empresa, fundada en 1947 en Torelló, Barcelona, comenzó como fabricante de ventilación y evolucionó hacia los electrodomésticos. Cata Group opera internacionalmente, con productos en más de 100 países y una facturación que superó los 198 millones de euros en 2025. La compañía anuncia una renovación progresiva de sus marcas, enfocándose en diseño, sostenibilidad, innovación y experiencia de usuario.

Cambios en el sector de los electrodomésticos made in Spain. CNA Group, fabricante que detenta marcas como Edesa, Adelson o Nodor, cambia de denominación. Adopta el nombre de una de sus marcas más conocida, Cata, y pasa a llamarse Cata Group.

La propia entidad admite que es "una decisión estratégica que sitúa a su marca más reconocida en el centro de la identidad global del grupo industrial".

El antiguo CNA Group tiene su sede en Torelló, un municipio de Barcelona. La compañía nació en 1947 de la mano de Francisco y Juan Casals Tarón como fabricante de referencia de ventilación doméstica. Desde entonces ha evolucionado a un fabricante de electrodomésticos.

En 1951, la compañía comenzó a fabricar extractores domésticos. La producción de campanas extractoras (su principal negocio a día de hoy) se inició en Torelló en 1993. Y la apertura de su primer establecimiento permanente en Hong Kong fue en 1996.

Con este movimiento inició su internacionalización, clave en la facturación de la compañía hoy en día, que superó los 198 millones de euros en 2025.

En el 2000, la compañía adquirió Apelson y en 2004 otra marca conocida, Nodor. En 2014 compró Edesa, "reforzando su presencia en línea blanca y ampliando significativamente su posicionamiento en el mercado doméstico", indica el nuevo Cata Group en un comunicado.

La compañía mantiene presencia industrial y comercial internacional, con actividad en Europa y Asia, productos distribuidos en más de 100 países y una estructura empresarial que combina desarrollo tecnológico, fabricación, logística y comercialización global.

En el comunicado, Cata avanza que habrá una "renovación progresiva de las marcas Cata, Edesa, Nodor y Apelson, potenciando atributos vinculados al diseño, la sostenibilidad y durabilidad, la innovación y eficiencia energética y como siempre en el centro: la experiencia de usuario".

La compañía reforzará especialmente áreas estratégicas como la mejora del tratamiento del aire, la reducción acústica, los controles de durabilidad de producto, la funcionalidad y el servicio postventa.