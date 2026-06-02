Pánico en el Ibex y en grandes empresas ante el riesgo de aparecer vinculados a Zapatero en nuevos autos judiciales

El caso afecta tanto a empresas como a directivos que hayan tenido contacto, aunque sea mínimo, con Zapatero o su entorno.

Las compañías revisan contratos y refuerzan áreas de compliance para evitar daños reputacionales ante posibles menciones en sumarios judiciales.

La UDEF incautó agendas, dispositivos electrónicos y carpetas de empresas en el despacho de Zapatero durante un registro reciente.

Grandes empresas del Ibex 35 temen aparecer vinculadas a las investigaciones judiciales sobre los negocios del expresidente Zapatero.

El pánico se ha instalado en los despachos de grandes empresas y compañías del Ibex 35 a la espera de que se conozcan nuevos detalles de las investigaciones relacionadas con los negocios del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las informaciones recabadas por EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes vinculadas a estas compañías indican que el gran riesgo es aparecer en algún nuevo sumario, que sean señaladas públicamente y que se vean relacionadas con la avalancha de casos de corrupción que cercan al Partido Socialista (PSOE) y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta ahora solo se conocen supuestas vinculaciones con el rescate del caso Plus Ultra. De hecho, el expresidente del Gobierno está imputado por liderar supuestamente una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que se les concedió en marzo de 2021.

Pero las investigaciones dejan la puerta abierta a otras líneas de actuación relacionadas con Venezuela, la relación y el lobby de Zapatero con diferentes empresas chinas, compañías de Oriente Medio o incluso con contratos y licitaciones públicas.

Precisamente, para recabar más información, el pasado 19 de mayo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entró en el despacho de Zapatero, en la calle Ferraz.

En el lugar se encontró una caja fuerte con múltiples joyas -que generaron gran revuelo mediático-, pero también se incautaron varias carpetas de empresas investigadas en la causa, móviles y discos duros.

Además, se obtuvo acceso a todos los dispositivos electrónicos y ordenadores que había en el despacho y, posiblemente, se accedió a transacciones financieras relacionadas con las asesorías de Zapatero o con servicios prestados a empresas.

En el lugar los agentes también intervinieron un total de siete agendas en poder de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y correspondientes a información recopilada entre los años 2019 y 2025.

"Es difícil que en los últimos ocho años alguna gran empresa no tuviese relacionada, aunque fuese con una charla indirecta con Zapatero", dice un directivo consultado, lo que multiplica los riesgos para las corporaciones españolas.

No obstante, las fuentes con las que ha hablado este diario indican que ninguna de las empresas consultadas cree estar involucrada en presuntos casos que puedan ser investigados, ni haber contratado con Zapatero y su entorno.

Pero no hay una certeza absoluta de haber tenido relación (aunque sea mínima) con el expresidente. Ni tampoco que algún directivo o responsable de la gestión no hubiese compartido mensajes con el expresidente o con su entorno.

Tampoco -y esto ya es incontrolable- se puede descartar aparecer con algún tipo de mención en conversaciones de implicados en el 'grupo Zapatero' o con gente de su confianza como Julio Martínez. Incluso para referirse a proyectos que nunca se materializaron.

Es así como la clave puede estar en salir mencionados en las agendas, documentos, móviles o discos duros intervenidos en los registros del pasado 19 de mayo. Y aquí es imposible controlar la información que pueda aparecer.

Pánico en el Ibex y en grandes empresas ante el temor de aparecer vinculados a Zapatero en nuevos autos judiciales.

Vinculaciones con Zapatero

Es así como las fuentes consultadas consideran que cualquier mención -por mínima que sea- puede generar un grave daño reputacional en alguna empresa en momentos en que cualquier vínculo con el expresidente está generando muchos anticuerpos en la opinión pública.

Una situación que no solo puede afectar a las empresas propiamente dichas, sino también a directivos o exdirectivos que pudiesen tener alguna vinculación, directa o indirecta, con el entorno de Zapatero.

En este sentido, en muchas empresas se han activado los departamentos de crisis de manera preventiva y se está reforzando el trabajo del área de compliance para evitar sorpresas.

Incluso, ya se trabaja en dos líneas principales de acción. La primera es revisar todos los contratos que pudiesen estar vinculados al 'grupo Zapatero', a Julio Martínez o al propio expresidente.

Impacto mediático

Una labor reactiva que tiene especial énfasis no solo en contratos privados, sino que además en vinculaciones con el sector público. Una línea de investigación en la que se podría chocar con algún eventual tráfico de influencias.

La clave es tener toda la información disponible para poder actuar en consecuencia y anticiparse a posibles problemas.

En una segunda línea de acción, si fuese necesario, se busca minimizar el impacto mediático y daño reputacional que pueda producirse, si es que finalmente se ven salpicados por las nuevas investigaciones o nuevos detalles que puedan salir a la luz.

El problema son los tiempos judiciales: si la información se obtuvo en el despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo, pueden pasar semanas hasta que sea incluida en un nuevo auto judicial.

Tiempos judiciales

Esto supone un largo periodo de incertidumbre en el que incluso pueden producirse filtraciones a la prensa que no se puedan controlar y que puedan generar un daño reputacional importante.

Aunque también da tiempo para hacer un completo análisis que permita tener toda la información disponible y minimizar riesgos.