Estos son los riesgos de Polymarket: la web donde puedes apostar cuándo se casará Taylor Swift o a quién insultará Trump

Polymarket y Kalshi han sido bloqueadas en España por operar sin licencia, sumándose a más de 30 países que restringen su actividad.

La plataforma de apuestas Polymarket ha sido bloqueada esta semana-junto a Kalshi- en nuestro país. El Ministerio de Consumo le abrió un expediente sancionador el pasado martes y, a falta de su resolución oficial, la web está inoperativa en España al no cumplir las licencias necesarias para funcionar en España.

Otros 30 países tienen bloqueada a la plataforma. También algunos de nuestro homólogos europeos, como Francia, Bélgica, Alemania, Polonia o Italia. En unos se puede retirar el dinero pero no seguir operando y otros se han decantado por permitir únicamente consultar los mercados. Nada de operar.

Pero, ¿qué es Polymarkey y cómo funciona esta plataforma? Su naturaleza descentralizada es una de las claves de su identidad. Se trata de un mercado en el que la gente puede apostar con tokens sobre el resultados de eventos futuros.

Los pronósticos se realizan sobre acontecimientos extremadamente variopintos. Desde especular con cuándo será el próximo día en el que Donald Trump insulte a alguien en público o quién será el afortunado hasta apostar quién ganará el mundial o cuándo se casará Taylor Swift. Pero también temas más serios como el fin de la guerra en Irán o el próximo candidato republicano o demócrata para las elecciones estadounidenses.

Los riesgos de Polymarket.

Para cada una de estas apuestas se compran y venden acciones a través de una stablecoin, una criptomoneda que tiene el mismo valor que el dólar. Cada una de estas acciones están asociadas a la probabilidad de qué pase o no el evento y cuándo este llega a su fecha límite pasan a valer cero o uno.

Polymarket se sostiene en una red blockchain llamada Polygon. Es el sistema que permite el intercambio de las criptomonedas entre usuarios. Unos contratos inteligentes que se basan en código abierto y que hacen que se resuelvan de forma segura las operaciones de compra-venta. También son las que hacen que el dinero llegue a quien gana la apuesta.

Al ser código abierto, cualquiera puede verlo y auditarlo. A si que la propia comunidad de Polymarket se autocorrige si encuentra algún fallo.

Sin embargo, la plataforma también platea retos éticos, principalmente por la información que se requiere para controlar las cuestiones. Además, detrás de ellas hay mucho dinero en juego y esto ya ha planteado serios conflictos de intereses.