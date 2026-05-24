La SEPI afronta con riesgos el final del polémico fondo de rescate con 936M€ en manos de Plus Ultra o Tubos Reunidos

El rescate de Air Europa también está bajo sospecha por su vinculación con el ‘caso Koldo’ y presuntos pagos para que el Gobierno interviniera a favor de la aerolínea.

La gestión del fondo se ha visto salpicada por varias polémicas, destacando el rescate a Plus Ultra, que implica una investigación al expresidente Zapatero por presunto tráfico de influencias.

Un total de 17 empresas, como Plus Ultra o Tubos Reunidos, atraviesan dificultades económicas que les han obligado a recalendarizar sus pagos o solicitar el concurso de acreedores.

El fondo de rescate de la SEPI ha recuperado el 65% de los préstamos, pero afronta con riesgo el cobro de los 936 millones de euros que aún están pendientes de devolver.

El 3 de julio de 2020, el Gobierno aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) al que semanas más tarde dotó de 10.000 millones de euros. Seis años después, este polémico fondo ya ha recuperado el 65% de los préstamos otorgados a 28 empresas en dificultades económicas por la pandemia.

Es decir, ya tiene en su poder 1.745 millones de euros de los 2.681 millones financiados en 28 rescates, confirman fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y lo ha recuperado antes, incluso, de lo previsto. Hasta 11 empresas han devuelto íntegramente su ayuda.

Hablamos de Ávoris (320 millones), Eurodivisas (45 millones), Wamos (85 millones), Rugui Steel (25 millones), Ferroatlántica (34,5 millones), Soho (30 millones), Hesperia (55 millones), Hotusa (241 millones), Air Europa (475 millones), Técnicas Reunidas (340 millones) y el Grupo Mediterránea (25 millones).

El problema está en lo que queda por recuperar. Hablamos de 936 millones de euros, que no se espera que se recuperen ni tan pronto ni tan fácilmente.

¿Por qué? Porque muchas de las 17 empresas que tienen que pagar sus ayudas se han visto obligadas a recalendarizar sus pagos por la complicada situación que atraviesan. Un riesgo con el que no contaba la SEPI.

Algo que ya está haciendo la aerolínea Plus Ultra, que en 2021 recibió una ayuda de 53 millones que ha salpicado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y ha destapado una red en la que el juez le sitúa como líder de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

De los 53 millones de euros, la SEPI ha aplazado 19 millones de euros del principal. La compañía solicitó el aplazamiento debido a la subida del coste del queroseno y los cierres de rutas en Venezuela.

En este momento, el FASEE está estudiando “el plan de viabilidad de la compañía en relación a una recalendarización de la deuda que permita garantizar la viabilidad de la compañía y la devolución de los fondos”, según confirman fuentes de la SEPI.

Con todo, la aerolínea ha ido cumpliendo con el pago de intereses de 12 millones de euros hasta la fecha al igual que otras. En total, la SEPI ha recaudado 334 millones sólo en intereses de empresas rescatadas.

Pero no es la única que tiene problemas para devolver el rescate.

A finales de abril, el Consejo de Ministros autorizó al fondo de la SEPI a flexibilizar las condiciones de las ayudas públicas otorgadas a Aestes Dental (anteriormente Vivanta), Imasa Ingeniería y Proyectos y Vicinay Marine por 40, 35 y 32 millones de euros, respectivamente.

Las tres arrastran situaciones complicadas. Vicinay solicitó el preconcurso de acreedores en julio de 2025 e Imasa está reestructurando su deuda para evitar la quiebra.

La lista continúa con empresas de renombre: Tubos Reunidos, que debe 113 millones a la SEPI, solicitó el concurso de acreedores recientemente.

Caso parecido es el de la gallega Losán a la que le cayeron 35 millones de euros. Atraviesa una situación financiera crítica en 2026, con impago de nóminas, riesgo de concurso de acreedores y una deuda acumulada de unos 260 millones de euros.

En sus planes también está renegociar con la SEPI extender el calendario de pagos, pero aún no se ha hecho oficial.

Air Nostrum, Volotea...

Sin llegar a situaciones extremas, años atrás otras compañías hicieron lo mismo. Es el caso de Air Nostrum (111 millones de rescate), que consiguió recalendarizar sus pagos hasta 2028, o Volotea (200 millones),que hizo lo mismo.

De hecho, el fondo de rescate de la SEPI tenía como fecha de caducidad el año 2029, pero en la revisión de las condiciones de Duro Felguera la SEPI acordó la extensión del préstamo de 120 millones (100 millones de participativo y 20 de ordinario) hasta 2035.

Fondo cuestionado

Más allá de la actual situación, desde su creación el fondo siempre ha estado en cuestión, especialmente cuando se otorgó el rescate a Plus Ultra por su poco peso en el sector aéreo y sus lazos venezolanos.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y le sitúa como "líder" de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias, dedicada a cobrar dinero a cambio de gestiones para beneficiar a determinadas empresas. Principalmente, a la aerolínea Plus Ultra.

Según el juez, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, la supuesta red criminal creó al menos una sociedad offshore en Dubái, llamada Landside Dubai Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.

Luego, esta mercantil suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (es decir, 530.000 euros).

José Luis Rodríguez Zapatero.

A este último escándalo se suma el protagonizado por Air Europa y su vinculación con el ‘caso Koldo’. La investigación apunta que el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, organizó reuniones para lograr la intervención del Gobierno.

Asimismo, el comisionista Víctor Aldama también participó en las negociaciones del rescate, llegando incluso a reunirse con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.

Este periódico publicó en exclusiva el contenido de un audio en el que la exnovia de Aldama, Leonor González Pano, detalla cómo Pepe Hidalgo (presidente de Globalia) entregó 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por el rescate de la aerolínea del Grupo Globalia.

Más allá de los casos concretos, este fondo siempre ha sido mirado con lupa desde su creación por la gestión y procedimientos de la SEPI.

Tanto que el pasado año, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que afeó el "excesivo" tiempo que tardó en tramitar las ayudas.

En concreto, la tramitación de los expedientes se prolongó durante un "tiempo considerable", siendo su duración media de 355 días desde la fecha de la solicitud inicial hasta la resolución del Consejo Gestor.