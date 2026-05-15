LVMH vende la marca Marc Jacobs a WHP Global

El grupo de lujo LVMH ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para la venta de la marca Marc Jacobs a WHP Global, una destacada firma de gestión de marcas. Los términos financieros de la operación no han sido revelados.

Marc Jacobs opera en los sectores de marroquinería, pequeña marroquinería, prêt-à-porter, calzado, óptica y perfumería, contando con una sólida presencia internacional.



Desde la adquisición de una participación mayoritaria en 1997, LVMH ha proporcionado el respaldo estratégico y los recursos necesarios para desarrollar su proyección global y su influencia cultural.

La marca se convertirá en un pilar de la división de moda de gama alta de WHP Global, uniéndose a firmas como Vera Wang, rag & bone y G-STAR, lo que refuerza la presencia de la compañía en los segmentos de moda global de alto crecimiento.



En paralelo a esta transacción, G-III Apparel Group se asociará con WHP Global para entrar en el accionariado de Marc Jacobs. G-III también adquirirá y gestionará determinadas actividades de venta directa y mayorista de la marca a escala mundial.



La operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre y se espera que se complete antes de finales de año. Con la adquisición de la marca Marc Jacobs, WHP Global superará los 9.500 millones de euros en ventas minoristas globales.



Tras la finalización de la transacción, Marc Jacobs continuará desempeñando sus funciones como fundador y director artístico, garantizando así la continuidad de la visión de la marca, las colecciones y los desfiles.