eBay rechaza la oferta de compra de GameStop por 47.335 millones de euros

La oferta de GameStop, mitad en efectivo y mitad en acciones, era para adquirir una compañía que casi cuadruplica su valor de mercado.

El rechazo podría derivar en una opa hostil, ya que GameStop podría llevar la oferta directamente a los accionistas de eBay.

El consejo de administración de eBay consideró la propuesta como no creíble ni atractiva, citando incertidumbres en el plan de financiación de GameStop.

eBay ha rechazado la oferta de compra de 47.335 millones de euros presentada por GameStop.

eBay ha rechazado la adquisición de 55.500 millones de dólares (47.335 millones de euros) por parte de GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos y electrónica, según ha anunciado este martes.

La compañía de comercio online considera que se trata de una oferta "que no es creíble ni atractiva".

En una comunicación del Consejo de Administración de eBay al director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, la compañía de comercio explica que la junta Directiva ha revisado "minuciosamente la propuesta y ha decidido rechazarla".

Para llegar a esta conclusión, ha considerado las perspectivas de eBay como empresa independiente; la "incertidumbre" respecto al plan de financiación de GameStop y el impacto de esa hipotética operación en el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de eBay.

Asimismo, la compañía ha subrayado sus esfuerzos de recuperación que han impulsado su crecimiento.

Posible opa hostil

El rechazo podría dar lugar a una oferta hostil, ya que el director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, había dicho la semana pasada que estaba dispuesto a llevar la oferta directamente a los accionistas de eBay.

Cabe subrayar que los analistas e inversores dudaban de que la oferta de eBay, mitad en efectivo y mitad en acciones, presentada por la cadena de videojuegos para adquirir una compañía que casi cuadruplica su valor de mercado, se concretara.

Las acciones de eBay cotizaban 20 dólares por debajo del precio de oferta de 125 dólares por acción.