ACS gana 232 millones hasta marzo, un 21,5% más, y baja a la mitad su deuda gracias a Turner y los centros de datos

El 63% de las ventas de ACS provinieron de EEUU y Canadá, y la compañía mantiene una cartera de pedidos de 99.887 millones de euros, un 10% más que hace un año.

Turner aportó 149 millones al beneficio, impulsado por el crecimiento en el sector de centros de datos y otros sectores como farmacia, semiconductores y aviación.

La deuda del grupo se redujo casi a la mitad, situándose en 1.472 millones de euros, gracias al buen desempeño de Turner y el impulso de los centros de datos.

ACS obtuvo un beneficio neto de 232 millones de euros en el primer trimestre, un 21,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

El grupo ACS cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto atribuible de 232 millones de impuestos, lo que supone un incremento del 21,5% sobre el mismo periodo del año anterior.

El consorcio que preside Florentino Pérez alcanzó una facturación en tres meses de 12.344 millones de euros, un 4,7% más, con un fuerte flujo de caja que le permitió reducir la deuda casi a la mitad que hace un año, hasta dejarla en 1.472 millones.

Si tenemos en cuenta que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 772 millones, el ratio sobre la deuda se queda en apenas dos veces y refleja la saneada situación financiera que la compañía presentaba hasta marzo.

El beneficio por acción (BPA) creció un 19,3%, hasta los 0,89 euros. Y el beneficio neto ordinario del grupo, que excluyen los resultados extraordinarios, aumentó un 25% hasta superar los 239 millones de euros, en línea con las previsiones para 2026.

Una de las claves de este periodo ha sido la buena marcha de Turner, la división centrada en tecnología, telecos, centros de datos y proyectos de alto valor añadido.

Sólo Turner aportó 149 millones al beneficio del primer trimestre, avalado por un aumento del 25% en las ventas gracias a la buena marcha del sector de centros de datos, y respaldado por el crecimiento en farmacia, semiconductores, aviación y edificios públicos.

El negocio de ACS al final del primer trimestre se sustenta en una cartera de pedidos de 99.887 millones de euros, un 10% más que hace un año. De nuevo, en esa cuenta pesan sobremanera los 42.233 millones de los proyectos previstos para la parte de Turner.

La diversificación internacional está dando sus frutos a la firma española. El 63% de sus ventas en el primer trimestre fueron en EEUU y Canadá, seguidas del 16% del negocio en Australia y del 10% de España.

De forma paralela a la actividad del segmento de Turner, en el área de ingeniería y construcción se alcanzó un beneficio de 67 millones de euros, un 33,4% más que hasta marzo de 2024.

También creció, aunque algo menos (3,3%), la ganancia neta del área de infraestructuras, con 37 millones de euros en el trimestre. Por su parte, la cementera Cimic, aupada por la construcción de centros de datos, aportó 46 millones (otro 3% más).

Fue la parte corporativa la que cerró la cuenta del beneficio neto hasta marzo, que recortó 54 millones en estos tres meses.

La compañía destaca que la fuerte reducción de deuda del primer trimestre permitió mantener una atractiva remuneración al accionista (441 millones de euros en efectivo) y realizar inversiones estratégicas por un valor de 1.283 millones de euros en los últimos doce meses.

Entre esas inversiones destacan los 500 millones en centros de datos, la ampliación de capital en Abertis por 200 millones de euros para apoyar su plan y las inversiones en infraestructuras greenfield de más 370 millones de euros.