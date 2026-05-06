Verisure eleva un 10,3% sus ingresos, a 1.019 millones y logra un flujo de caja libre positivo de 39 millones

Verisure mantiene su liderazgo global con cerca de 6,3 millones de clientes y realizó 222.900 nuevas instalaciones, el segundo mejor trimestre de su historia.

El beneficio neto ajustado subió un 105,5% hasta los 152,1 millones de euros, impulsado por la reducción de gastos por intereses.

La compañía logró un flujo de caja libre positivo de 39 millones y un Ebit ajustado de 277 millones, un 19,3% más que el año anterior.

Verisure registró en el primer trimestre de 2026 unos ingresos de 1.019 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3% interanual. También logró un flujo de caja libre positivo de 39 millones de euros, reflejando la fortaleza de su modelo de negocio.

La compañía de seguridad profesional monitorizada elevó su Ebit ajustado hasta 277 millones de euros, un 19,3% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento sostenido de su cartera de clientes y la mejora de márgenes.

En el primer trimestre, el Grupo registró un beneficio neto positivo de 61,8 millones de euros, beneficiándose de la valoración positiva a precios de mercado de su swap de tipos de interés de 1.000 millones de euros, así como de movimientos cambiarios favorables en los préstamos intragrupo.

En términos ajustados, el beneficio neto aumentó a 152,1 millones de euros, un 105,5% más que el año anterior, debido a un fuerte crecimiento de la rentabilidad junto con una reducción de los gastos por intereses de 42 millones de euros.

La reducción de los gastos por intereses benefició al tipo impositivo efectivo ajustado (ETR), que en el primer trimestre fue de aproximadamente el 26%, inferior al del año anterior debido principalmente a la disminución de los gastos por intereses no deducibles.

Verisure cerró el trimestre con unos ingresos recurrentes anualizados (ARR) de 3.533 millones de euros, un 12,2% más interanual, y confirmó su posición como líder mundial en seguridad profesional monitorizada por tamaño de cartera, con cerca de 6,3 millones de clientes en los 18 mercados en los que opera. En el periodo, la compañía realizó 222.900 nuevas instalaciones, el segundo mejor trimestre de su historia.

El ingreso medio por usuario (ARPU) se situó en 48,3 euros, un 2,2% más interanual, apoyado en las actualizaciones anuales de precio y en el avance del upselling de productos y servicios. Por su parte, el Ebitda por cliente (EPC) alcanzó los 35,5 euros, un 2,8% más, mientras que el margen de EBITDA ajustado mejoró hasta el 73,7%.

La compañía mantuvo estable su nivel de rotación, con una tasa anualizada del 7,5% en el trimestre, en línea con el año anterior. De cara al conjunto del ejercicio, Verisure ha confirmado sus previsiones para 2026, con un crecimiento de los ingresos recurrentes anualizados de alrededor del 10%.

Austin Lally, CEO de Verisure, ha destacado que la compañía ha comenzado 2026 "de forma positiva" ampliando su cartera de clientes y mejorando márgenes, al tiempo que mantiene un flujo de caja libre positivo. "Con una cartera cercana a los 6,3 millones de clientes, somos ya la mayor compañía de seguridad monitorizada profesional del mundo por tamaño de cartera. Seguimos centrados en la captación de clientes de alta calidad y en la creación de valor a largo plazo", ha manifestado.