Amovens compra la francesa Getaround para crear el líder del 'carsharing' en Europa

El equipo directivo contará con Matias Møl Dalsgaard como CEO del grupo y Marie Reboul como directora general de los mercados europeos de Getaround.

Getaround Europe, con sede en París, es líder en Francia y tiene fuerte presencia en Alemania, Bélgica, España, Noruega y Austria.

El nuevo grupo gestionará más de 70.000 vehículos en once países y superará los 1,5 millones de alquileres anuales, con ingresos superiores a 50 millones de euros.

Amovens y su matriz GoMore han adquirido el 100% de Getaround Europe, consolidando su liderazgo en el carsharing europeo.

Amovens, la empresa española de alquiler de vehículos entre particulares, junto con su empresa matriz GoMore, ha cerrado una operación estratégica de compra por el 100% de la compañía francesa Getaround Europe.

La operación se produce tras la decisión de Getaround de vender sus operaciones europeas, consolidando el carsharing europeo bajo un grupo sólido con gestión local. Los datos de la transacción no han trascendido.

La compañía contará con más de 70.000 vehículos activos en once países europeos y gestionará más de 1,5 millones de alquileres al año, generando ingresos netos anuales superiores a 50 millones de euros.

La combinación de ambas empresas las convierte en la mayor compañía de carsharing en Europa.

El grupo GoMore cuenta con una posición sólida en España a través de Amovens, y en otros países europeos como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Austria y Suiza bajo la marca GoMore.

Por su parte, Getaround Europe, con sede en París, lidera el mercado francés y tiene una fuerte presencia en mercados clave de Europa Occidental como Alemania, Bélgica, España, Noruega y Austria.

Desde 2020, el alquiler de coches entre particulares ha experimentado un verdadero auge en toda Europa.

Thomas Chirstensen, Matias Møl Dalsgaard, Marie Reboul y Alberto Bajjali. Imagen cedida.

Esta operación se produce en un contexto de cambio estructural en la movilidad: mientras los coches permanecen hasta el 95% del tiempo sin utilizar, el carsharing entre particulares permite activar estos vehículos infrautilizados y convertirlos en una solución de movilidad flexible, sin necesidad de aumentar el parque total de vehículos.

Matias Møl Dalsgaard, fundador y CEO de GoMore, asumirá el cargo de consejero delegado del grupo, mientras que Marie Reboul, actual CEO de Getaround, liderará todos los mercados europeos actuales de Getaround como directora general.

Otros nombramientos

Thomas Christensen asumirá el rol de director de Operaciones del grupo, supervisando la integración operativa y el crecimiento en todos los mercados, y Alberto Bajjali dirigirá Amovens en España y liderará la integración de las operaciones de Getaround en España dentro del grupo.

Tim Albertsen, exCEO de Ayvens, también se incorpora al consejo de administración, junto con emprendedores de éxito que poseen participaciones en GoMore (Amovens), como el fundador de Just Eat y el fundador de las tiendas Flying Tiger Copenhagen, entre otros.