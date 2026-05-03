El fondo soberano saudí hace una visita confidencial a Madrid para sondear inversiones en España

El interés saudí en España podría convertir al país en una base de operaciones para inversiones en Europa, aunque, por ahora, no hay proyectos concretos en marcha.

Durante su estancia, la delegación saudí aprovechó el Mutua Madrid Open como escaparate de negocios y presentó su estrategia 2026-2030, centrada en la diversificación económica y proyectos innovadores.

PIF, que ya posee el 9,9% de Telefónica y patrocina al Atlético de Madrid, busca incrementar su presencia en España, especialmente en sectores estratégicos como energías renovables, turismo y tecnología.

El fondo soberano saudí PIF realizó una visita confidencial a Madrid para mantener reuniones con inversores y autoridades españolas, explorando nuevas oportunidades de inversión.

Quizás solo los más avezados advirtieron la discreta presencia del Public Investment Fund (PIF) como patrocinador en el Mutua Madrid Open, el torneo del circuito profesional de la ATP de mayor pedigrí que se celebra en España.

Un pequeño logo circular con una palmera dentro, flanqueada por dos espadas cruzadas, lució en toda la cartelería del evento y se situó solo por detrás del patrocinador principal, Mutua Madrileña, y del Ayuntamiento de la capital.

Síntoma inequívoco de la elevada inversión del dueño del logo en el evento: el fondo soberano saudí PIF que maneja activos por valor de 790.000 millones de euros. Solo en España es dueño del 9,9% de Telefónica a través de su participada STC.

El fondo presidido por el príncipe heredero de Arabia, Mohammed bin Salman Al-Saud y dirigido por el gobernador Yasir Al-Rumayyan ha multiplicado por cinco sus activos en los últimos diez años y actualmente tiene entre sus grandes inversiones gigantes como la petrolera Aramco, la teleco STC, Lucid Motors, Nintendo o EA Electronics.

El gestor de casi un billón de euros en inversiones alrededor de todo el mundo utilizó el torneo de tenis como un escaparate durante estas últimas dos semanas, no solo deportivo sino que también de negocios. Y le sacó todo el rendimiento posible.

Una delegación del más alto nivel de PIF viajó a Madrid esta semana para mantener diferentes reuniones en la capital con inversores españoles y extranjeros y también con el sector público para pulsar el sentir de Moncloa en materia de inversión.

Reuniones que se mantuvieron bajo el más absoluto secreto y que no figuran en ninguna agenda oficial, pero que sirvieron para acercar un poco más al fondo soberano saudí a España.

Las fuentes consultadas indican que España es uno de los destinos que más interesa a Arabia Saudí en Europa y que el objetivo es seguir incrementando su presencia en nuestro país, aunque ahora mismo no hay nada en marcha.

No se descarta que -si van cuajando sus proyectos- España pueda convertirse en una base de operaciones y el puente entre Arabia y la Unión Europea. Pero para ello queda tiempo.

De momento, tienen el 10% de Telefónica; patrocinan al Atlético de Madrid a través de Riyadh Airlines, que abrirá pronto ruta a Madrid; y participan indirectamente a través de Ardian.

Unas 200 empresas españolas hacen negocios en Arabia Saudí y algunas de ellas han ganado más de 70.000 millones en contratos de obra pública, pero el país árabe quiere ahora dar un nuevo salto e invertir en grandes compañías europeas, sin descartar españolas.

El motivo oficial de la visita de esta semana a Madrid fue la presentación de su estrategia 2026-2030, en la que se define la siguiente fase de su hoja de ruta para impulsar la transformación económica de Arabia Saudí.

Un plan -presentado a mediados de abril- que busca invertir en sectores estratégicos como el turismo y entretenimiento; desarrollo urbano; manufactura avanzada e innovación; industria y logística; infraestructura de energía limpia, agua y energías renovables; y en NEOM, la joya de la corona. Un megaproyecto de ciudad inteligente y región sostenible que Arabia Saudí está construyendo en el desierto.

PIF y el deporte

Y la base de operaciones para este desembarco fue precisamente el Mutua Madrid Open donde se sostuvieron diversos encuentros de negocios, formales e informales.

PIF tiene importantes intereses en el deporte. Es uno de los patrocinadores principales del ATP Tour, es dueño del Newcastle de Inglaterra, propietario de varios clubes de la Saudi Pro League de fútbol, participa en el equipo de Fórmula 1, Aston Martin y hasta este jueves era uno de los sostenedores del circuito LIV de golf.

El fondo entiende que el deporte y los negocios están conectados y que eventos como el Mutua Madrid Open es una buena oportunidad para estrechar lazos empresariales.

Según ha sabido este diario, la delegación siguió la reunión que Pedro Sánchez y sus ministros de Economía, Carlos Cuerpo; de Digitalización, Óscar López; y de Industria, Jordi Hereu, tuvieron con inversores en el marco de la segunda edición del 'Investors Day'.

Energías renovables

Pero no fue lo único. Este diario ha podido saber que tuvieron una intensa agenda durante esta semana incluso con contactos con el mundo público.

¿Y dónde pueden crecer? El principal objetivo de PIF es conseguir que la economía saudí se diversifique y para ello cuentan con el aval del Plan Vision 2030 con el que Arabia Saudí quiere disminuir la dependencia del petróleo con inversiones de más de un billón de euros.

Para ello uno de sus ejes es la inversión en energías renovables donde España tiene ventaja respecto de sus pares europeos, aunque hasta la fecha y después de diferentes exploraciones todavía no han dado el paso.

Respecto de Telefónica, las fuentes consultadas por este diario indican que ahora mismo se sienten cómodos con su actual 9,9% y no hay planes para crecer.

STC y Telefónica

El problema es que para ello tendrían varios condicionantes. El primero es que Telefónica solo otorga derechos de voto por un máximo del 10% del capital, por lo que políticamente tiene el mismo valor tener el 10% que el 50% de la compañía.

Por otro lado, el recorte del dividendo a la mitad en 2026 y la incógnita sobre la remuneración de los próximos años no hace demasiado atractivo hacer una apuesta por aumentar el capital en la 'teleco'.

Y por último, y no menos importante, si STC quiere pasar del 10% debe tener autorización de la Junta de Inversiones, en la que el Estado se reserva el derecho de aplicar el escudo antiopas.

En cualquier caso, las relaciones del Gobierno con PIF y con STC pasan por un buen momento tras los sobresaltos generados con su llegada en septiembre de 2023.

Reuniones con ministros

La operadora entró en Telefónica generando un terremoto accionarial que obligó al Estado a entrar en el capital con un 10% y a la Criteria a subir a un porcentaje equivalente.

Pero ahora, tras la entrada de un vocal en el consejo de Telefónica, se les considera un aliado industrial fiable y un accionista que respeta la gobernanza y los intereses estratégicos del Estado español.

Por otro lado, en los últimos meses se han producido muchos encuentros entre representantes de STC y del gobierno saudí con autoridades españolas.

En julio de 2024 el ministro de Inversiones de Arabia Saudí, Khalid Al-Falih, viajó a España y se reunió con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Agenda de encuentros

También se reunió con grandes empresas como Iberdrola, Repsol, FCC, Acciona, Airbus, Navantia, Siemens-Gamesa y Urbas. Encuentros en torno a proyectos por un valor estimado de más de 15.000 millones de euros.

A finales de septiembre de ese mismo año, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, mantuvieron un encuentro en Madrid con el consejero delegado de STC, Olayan Alwetaid, y su equipo directivo. Unas conversaciones para allanar la autorización del Gobierno a subir al 9,9% su inversión en Telefónica.

Por otro lado, la última semana de octubre, otra delegación de ministros de Arabia Saudí desembarcó en España. El ministro de Industria, Bandar Alkhorayef, se reunió con su homólogo, Jordi Hereu; y el Ministro de Defensa, Khalid Bin Salman, tuvo un encuentro con Margarita Robles.

Ya en 2025, Carlos Cuerpo viajó a su capital, Riad, en mayo para potenciar las relaciones comerciales, incluyendo un encuentro empresarial de alto nivel.

En septiembre, la embajadora saudí en España, Haifa Almogrin, reafirmó las relaciones bilaterales y el 'Plan Visión 2030' de su país y en noviembre Jordi Hereu asistió a la 26ª Asamblea General de ONU Turismo que se realizó en Riad.