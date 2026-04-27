La ley anticorrupción del Gobierno recorta la capacidad de la UCO y la UDEF para llegar a tramas como la de Cerdán

De aprobarse este cambio, podría desaparecer la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado, considerada clave en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Los notarios advierten que facilitar el uso de documentos privados abre la puerta a suplantaciones, transmisiones simuladas y estructuras societarias difíciles de rastrear.

Esta modificación reduciría la eficacia de los registros de titularidad real del Notariado, fundamentales para investigaciones de la UCO, la UDEF y otros órganos anticorrupción.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública permite registrar traspasos de participaciones en sociedades limitadas como documentos privados, sin intervención notarial.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Gobierno hace dos meses ha levantado todas las alarmas en el colectivo de los notarios que operan en nuestro país.

La norma pretende prevenir la corrupción y dar más transparencia a la contratación, las subvenciones y la gestión pública. Pero uno de sus cambios amenaza con recortar la eficacia de los registros de titularidad real que recaba el Notariado, y que son la base sobre la que trabajan e investigan la UCO, la UDEF y otros organismos fiscalizadores.

El texto plantea un cambio en la Ley de Sociedades de Capital para que los traspasos de participaciones en sociedades limitadas se puedan registrar como documento privado, sin pasar por el notario y con la mera declaración de veracidad de quienes los realizan.

Hasta ahora, a la hora de registrar y dar validez constitutiva a un contrato o acuerdo privado, se exige hacer una escritura pública, en la que debe constar la identificación de los socios, la legalidad de la transacción y, según los casos, hasta el origen o la forma de pago.

Esos datos se incluyen desde el año 2012 en la Base de Datos de Titularidad Real que publica el Consejo General del Notariado y que ha sido clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción en los negocios en todos estos años.

Su eficacia se ha reconocido incluso a nivel internacional como una buena práctica para la seguridad del tráfico mercantil.

Al no tener que elevar una operación a documento público, todo queda en manos del Registro, que otorga siempre carácter legal (constitutivo) al negocio jurídico de que se trate, pero no controla el posible uso de testaferros, el flujo de fondos y otras prácticas fraudulentas en las operaciones entre particulares.

Hasta ahora, los contratos entre particulares para traspasar participaciones en una sociedad limitada se pueden hacer, pero solo obligan a las partes. Para tener fuerza legal ante terceros u otras operaciones, deben pasar por escritura pública, primero, y Registro después.

Hay un ejemplo claro del riesgo que se corre. En el caso Koldo, la UCO se enteró de que Cerdán tenía una parte de Servinabar porque encontró un documento privado en su casa que lo decía. Pero no estaba controlado ni registrado en ninguna parte.

Datos acumulados

Desde el Notariado advierten que un documento privado, incluso con firma electrónica, solo “presume” la titularidad y la capacidad de obrar en un negocio, pero no se garantiza. Y eso abre la puerta a la suplantación de personalidad, pues no se controla quién tiene el uso real de la firma electrónica.

Según el análisis realizado por los propios notarios y varios académicos, este cambio facilita las transmisiones simuladas, la manipulación del capital social en la empresa para eludir responsabilidades patrimoniales o el uso de estructuras societarias casi imposibles de rastrear.

Ese tipo de infracciones son perseguidas de forma habitual por la Policía Judicial para descubrir casos de corrupción. Para ello cuentan con el “control de legalidad” que hacen los notarios de este tipo de transacciones, que va más allá del mero registro.

Los registros que operan en España tienen también su propia base de datos, que contiene datos de 1,4 millones de sociedades “vivas”, aunque la aportación de los datos es menos rigurosa que en el caso de los notarios.

La base de titularidad real de los notarios ha aglutinado en estos años datos de más de 3,3 millones de entidades jurídicas. Y en todas ellas consta la cadena completa de transmisiones de capital desde la constitución de la sociedad.

Para el trabajo de investigación policial es clave que esa base cuente con 250.000 sociedades extranjeras o más de 25.000 entidades no mercantiles, entre otros datos adicionales.

Los notarios advierten que, de salir adelante este cambio, puede ser el fin de la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado, que el propio Carlos Cuerpo ha puesto de modelo en la lucha contra el fraude ante el Parlamento Europeo.