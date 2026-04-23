Microsoft ofrece planes de jubilación anticipada al 7% de su plantilla en Estados Unidos

Las grandes inversiones en inteligencia artificial y la necesidad de liquidez son algunas de las razones detrás de estos recortes en el sector tecnológico.

Esta iniciativa de Microsoft se produce en un contexto de recortes en el sector tecnológico, donde otras empresas como Amazon, Meta y Oracle también han reducido personal recientemente.

La oferta está dirigida a empleados cuyos años de servicio y edad sumen al menos 70 años, aunque algunos puestos directivos quedan excluidos.

Microsoft ha ofrecido planes de jubilación anticipada voluntaria a aproximadamente el 7% de su plantilla en Estados Unidos, lo que podría afectar a unos 8.750 empleados.

Microsoft ha presentado planes de jubilación anticipada de manera voluntaria que podrían afectar al 7% de sus trabajadores en Estados Unidos. La medida repercute en unos 8.750 empleados que podrían dejar compañía tecnológica.

Este plan supone el mayor número de jubilaciones anticipadas ofrecidas por la empresa, según ha informado una fuente relacionada con el asunto a la agencia Bloomberg.

La compañía, que en Estados Unidos contaba con 125.000 trabajadores en junio de 2025, ha informado este jueves a sus empleados de esta oferta.

Los trabajadores que podrán acogerse a la medida serán aquellas personas cuyos años de servicio en Microsoft y su edad sumen al menos 70 años o más, aunque excluye algunos puestos directivos.

"Esperamos que este programa les brinde a los elegibles la opción de dar ese paso adelante en sus propios términos, con el generoso apoyo de la compañía", reza un comunicado de la firma.

Varias compañías tecnológicas han iniciado procesos para reducir sus plantillas en los últimos meses. Microsoft ya anunció durante el año pasado el despido de 15.000 trabajadores y Amazon ha prescindido de un total de 30.000 personas desde octubre.

Por su parte, Meta ha acabado con más de 1.000 empleos desde enero y Oracle comenzó a despedir miles de empleados a principios de este mes.

Cambios por la IA

Entre las razones esgrimidas por algunas de estas compañías se sitúa la necesidad de liquidez en medio de las grandes inversiones realizadas por las empresas en inteligencia artificial.

Esta situación también mantiene alerta a instituciones monetarias como la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) o el Banco Central Europeo (BCE) por las repercusiones que la IA pueda tener sobre el mercado laboral.