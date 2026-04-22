Colombia tendrá que pagar más de 427 millones a Telefónica tras un dictamen del Ciadi

La disputa se originó por la reversión de activos de telecomunicaciones, que obligó a Telefónica a desembolsar 379,8 millones de dólares en 2017.

Telefónica reclamó daños por acciones del Estado colombiano que afectaron sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones.

El rechazo se debe a que Colombia no presentó una garantía financiera exigida para suspender el pago durante el proceso de nulidad.

Colombia deberá pagar más de 427 millones de euros a Telefónica tras un fallo del Ciadi que rechazó el recurso del Estado.

Un comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado este miércoles el recurso con el que el Estado de Colombia pretendía suspender el pago de más de 500 millones dólares (427,1 millones de euros) en favor deTelefónica a raíz de un contencioso iniciado en 1994.

El fallo se basó en una omisión técnica. El Estado no presentó una garantía financiera que respaldara el pago en caso de que el recurso de nulidad no prosperara. De acuerdo con las reglas del procedimiento, el país debía constituir una póliza dentro de un plazo de 30 días.

Telefónica ya ganó en noviembre de 2024 el arbitraje de 379,8 millones de dólares (324,4 millones de euros) más intereses compuestos del 5% por concepto de compensación. Así, Colombia deberá pagar la cuantía principal, los intereses y las costas judiciales.

En concreto, el tribunal arbitral internacional se constituyó en 2018 con un panel de tres miembros a raíz de que Telefónica iniciase el procedimiento de arbitraje contra Colombia

La multinacional española consideró que el país sudamericano "incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones" realizadas en su país.

En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado colombiano que afectaron a las inversiones de la firma española en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones.

La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas acciones para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. En consecuencia, Telefónica se vio forzada a desembolsar 379,8 millones de dólares en 2017.