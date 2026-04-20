Emerita Resources, acusada de engañar al mercado sobre su proyecto de zinc en Cantabria tras perder el caso Aznalcóllar

Pese a la polémica, Emerita ha recibido una oferta de adquisición de Denarius Metals, que propone comprar todas sus acciones con una prima del 15% sobre su valor de mercado.

El regulador canadiense podría imponer sanciones, incluyendo multas y restricciones de actividad, a los responsables de Emerita.

La Comisión de Valores de Ontario señala a directivos de Emerita por desviar derechos de un proyecto de litio en Brasil a una empresa que controlaban.

Emerita Resources es acusada en Canadá de proporcionar información falsa durante cinco años sobre su proyecto de zinc Plaza Norte en Cantabria.

Emerita Resources afronta una nueva controversia apenas cuatro meses después de perder de forma definitiva y tras una década de litigio el caso Aznalcóllar.

El último conflicto le estalla en Canadá, donde se levanta contra ella una grave acusación: haber proporcionado durante cinco años información falsa o engañosa a inversores sobre el proyecto de zinc Plaza Norte, en Cantabria, que aseguraba querer desarrollar hasta que renunció al mismo en 2022.

También se señala a responsables de Emerita por presuntamente desviar los derechos de un proyecto de litio de la empresa en Brasil a una nueva compañía que controlaban.

Quien apunta a esta compañía es nada menos que la Comisión de Valores de Ontario (OSC), competente por cotizar esta en la Bolsa de Canadá y que toma cartas en el asunto ante lo que considera que han sido engaños en comunicaciones públicas emitidas por Emerita, cuya cotización fluctúa considerablemente con cada nuevo avance que comunica.

Por ello, la OSC ha iniciado un procedimiento que puede acabar en sanciones que van desde la limitación de la actividad en entidades registradas de los responsables de Emerita, ahora acusados, a cuantiosas multas.

Plaza Norte

El regulador sostiene que, entre octubre de 2017 y mayo de 2023, los documentos de Emerita que llegaron al mercado "contenían declaraciones falsas y engañosas y omisiones referidas al proyecto Plaza Norte", según el informe del procedimiento al que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, insiste la OSC, esos documentos "eran engañosos sobre la duración y el estado del permiso, así como sobre la participación accionarial de Emerita en la empresa conjunta a través de la cual desarrollaba el proyecto", una cuestión de "vital importancia para una empresa minera de exploración y desarrollo", remarca.

El regulador señala directamente como responsables de haber emitido esa información, entre otros, al presidente de Emerita en España, Joaquín Merino, así como al CEO global de la firma, David Gower, ahora en la picota.

En el escrito, el regulador llega a dar entender que comprendieron que habían sido descubiertos: "Solo después de que la Comisión empezara a investigar Emerita realizó más declaraciones públicas buscando corregir sus declaraciones erróneas relativas al proyecto Plaza Norte", enfatiza.

Brasil

No es el único problema que la OSC detecta en relación con Emerita. Además, acusa a otros ejecutivos de la empresa –también al CEO– de desviar los derechos del proyecto de litio de la compañía, conocido como Falcon, en Brasil, a una nueva empresa que controlaban, Lithium Ionic.

La cronología, según la Comisión de Valores de Ontario, fue la siguiente: en septiembre de 2018, Emerita ejerció opción de compra de la totalidad del Proyecto Falcon, una iniciativa potencial de litio.

Lo presentó como una "oportunidad" en sus comunicaciones ante inversores hasta 2021, cuando renunciaba al proyecto al no poder liquidarlo, algo que el regulador también tacha de engañoso. "En realidad, no había hecho ningún esfuerzo por comercializar el proyecto desde 2019", afirma el regulador.

"Los directores y funcionarios de las empresas deben actuar con honestidad y en el mejor interés de las empresas para las que trabajan, sin usurpar los activos corporativos ni intentar ocultar sus acciones a los inversores y a la Comisión", subraya la OSC.

Emerita responde

La iniciativa del regulador de Ontario ya ha tenido reacción en Emerita, que ha constituido un comité especial de consejeros independientes para articular una respuesta a las acusaciones, que, advierte, "no han sido probadas".

Mientras, los directivos y consejeros mencionados en el procedimiento han contratado a sus propios abogados para defenderse ante el regulador en este proceso, para el que ya se ha programado una primera vista el próximo 8 de mayo en Toronto.

Hasta entonces poco detalle habrá. No obstante, Emerita ha enfatizado que ni el proyecto Plaza Norte ni Falcon forman parte de la estrategia a desarrollar de la compañía, que –insiste– se centra en desarrollar en España el proyecto IBW en la Faja Pirítica Ibérica, una rica extensión minera en las provincias de Sevilla y Huelva.

Es un detalle en medio de un intento de tranquilizar a los inversores, a los que remarca que el procedimiento "está en una etapa inicial" y pide seguir sus comunicaciones públicas futuras "para obtener información precisa".

Oferta de Denarius Metals

El huracán no ha impedido, con todo, que Emerita siga atrayendo atención. De hecho, ha recibido una oferta de adquisición de Denarius Metals de todas sus acciones emitidas y en circulación con una prima del 15% sobre el precio de mercado, basado en el precio de cierre de Emerita el 10 de abril de 2026.

La contraprestación estaría estructurada íntegramente en acciones ordinarias de Denarius, que opera de forma especialmente significativa en España a través de Alto Minerals.

Esta última es dueña de tres concesiones de permisos de investigación que abarcan un total de 665 hectáreas en la Faja Pirítica.

Además, posee el 21,8% en Rio Narcea Recursos, empresa que posee una planta de procesamiento con una capacidad de 5.000 toneladas diarias y los derechos de explotación de la histórica mina de níquel-cobre Aguablanca, ubicada en Monesterio, Extremadura.

Denarius también posee como subsidiaria en nuestro país Toral Metals, dueña del proyecto Toral, en León, de donde se espera extraer zinc, plomo y plata.