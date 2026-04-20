CCOO exige a Correos refuerzos del 30% para atender la regularización de migrantes

CCOO y UGT celebrarán el 1 de Mayo en Málaga, centrando la movilización en el problema de la vivienda y reclamando un impulso al Acuerdo por el Empleo para mejorar salarios.

CCOO denuncia errores e incongruencias en la información sobre el proceso, y considera insuficiente la planificación y los medios destinados por la dirección de Correos.

El sindicato critica que solo 350 oficinas de mañana y 329 de tarde participen, con 1.500 empleados, en lugar de las 1.500 oficinas propuestas en municipios de más de 5.000 habitantes.

CCOO exige a Correos un refuerzo del 30% de la plantilla para gestionar el proceso de regularización de migrantes iniciado de forma presencial.

CCOO ha exigido a Correos un incremento de refuerzos de al menos el 30% de la plantilla a nivel general para atender el proceso de regularización de migrantes, que ha comenzado este lunes de manera presencial.

CCOO considera que se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de Correos, una empresa que dispone de más de 2.300 oficinas y presencia en los 8.000 municipios del país, con más de 10.000 empleadas y empleados públicos en su red, "lo que la convierte en la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso", según ha informado en un comunicado.

Sin embargo, lamenta el sindicato que "se ha optado por un modelo restrictivo, limitando el despliegue a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 de tarde, con apenas 1.500 personas trabajadoras implicadas", cuando CCOO había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85 % de la población, lo que habría permitido acercar el servicio a la ciudadanía.

Además, a juicio del sindicato "hay errores relevantes en la información facilitada, con incongruencias entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente, y se está trasladando información confusa sobre los plazos".

Pese a ello, CCOO no duda de que el proceso saldrá adelante, "pero no gracias a la dirección de Correos, sino al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla".

"Una política pública de esta magnitud no puede ejecutarse como un parche operativo. El servicio público merece planificación, medios y respeto a quienes lo prestan", ha señalado.

📈 Salarios y Riqueza.



No basta con que las empresas ganen más. Se exige un nuevo impulso al Acuerdo por el Empleo (AENC) para elevar salarios y repartir de forma justa los beneficios empresariales.



La digitalización y la IA deben servir para mejorar la vida de la clase… pic.twitter.com/hFBI7B5PQ1 — Comisiones Obreras (@CCOO) April 20, 2026

Por otra parte, CCOO y UGT han elegido llevar a Málaga la movilización del 1 de Mayo que quieren centrar en el problema de la vivienda.

"Málaga es una ciudad que nos permite visualizar los problemas de vivienda en nuestro país" ha explicado el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez.

"Este 1 de mayo hay un motivo central para pedirle a los trabajadores una gran movilización. Tenemos que convertir ese día en un grito contra la guerra y en un grito por la paz", ha remarcado Pepe Álvarez.

"No basta con que las empresas ganen más. Se exige un nuevo impulso al Acuerdo por el Empleo (AENC) para elevar salarios y repartir de forma justa los beneficios empresariales", han denunciado los sindicatos.