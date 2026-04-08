La SEPI cumple con el pacto alcanzado con Escribano para forzar su salida y retoma la integración de Indra y EM&E

El Gobierno y la SEPI solo avalan la integración si mantienen el control de la empresa resultante y se realiza a un precio razonable.

La integración de Indra y EM&E es apoyada por los fondos de inversión que controlan el 15% de la empresa y es vista como clave para afrontar su cartera de 16.000 millones.

Tras la renuncia de Escribano, se han abierto los primeros acercamientos entre Indra y EM&E para retomar las negociaciones de integración.

La SEPI ha comenzado a cumplir el acuerdo con Ángel Escribano para forzar su salida de la presidencia de Indra y retomar la integración con EM&E.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comenzado a cumplir parte de los acuerdos alcanzados con Ángel Escribano para forzar su salida de la presidencia de Indra.

El miércoles pasado, Escribano presentó su renuncia tras cinco semanas de acoso y derribo del Gobierno tras las presiones del Ejecutivo que le llevaron a cerrar un pacto de no agresión entre las partes.

EL ESPAÑOL-Invertia ya adelantó el mismo miércoles que la SEPI y Escribano habían cerrado un acuerdo en el que se mantenía a EM&E abierto el grifo de los créditos, las ayudas públicas y los contratos de Defensa.

Pero además se prometió a Escribano que se desbloquearía la integración entre las dos empresas, el germen de la crisis de gobernanza.

Y así ha sido. Desde esta misma semana las dos partes han abierto públicamente la puerta a retomar las negociaciones, aunque de forma muy preliminar.

Tanto los hermanos Ángel y Javier Escribano, como la propia SEPI han trasladado su voluntad de sentarse a conversar.

No hablamos de negociaciones formales, pero sí de primeros acercamientos en el marco de la paz que se vive en el consejo de Indra desde la salida de Escribano y la llegada del nuevo presidente, Ángel Simón.

Para ello también está ayudando la figura de José Vicente de los Mozos. El consejero delegado ha pilotado la integración y llevaba un mes buscando alternativas.

Todo ello hasta que la SEPI lanzó una dura carta acusando a Escribano de conflicto de interés y exigiendo veladamente su salida para continuar con el proceso.

Al día siguiente, Escribano lanzó un órdago renunciando a la integración, pero manteniéndose en el cargo. Una semana después abandonó su cargo, lo que desbloqueó todo.

La operación que se había manejado pasó por diferentes etapas: desde una compra por 2.000 millones, pasando por un canje de acciones y hasta la creación de una empresa nueva solo centrada en defensa.

En cualquier caso, desde la SEPI se anticipa que cualquier operación se haría siempre que ellos sean la empresa que mantenga el control.

Con todo, la posible integración entre Indra y EM&E es un movimiento que tranquilizará a los mercados que han penalizado a Indra con un fuerte desplome en bolsa coincidiendo con las guerras internas de la compañía.

Integración con EM&E

Es lo que esperan los fondos de inversión de Indra que controlan un 15% de la empresa y que han respaldado públicamente esta integración. Creen que es la única forma de que Indra pueda afrontar los 16.000 millones de euros de cartera que tiene para los próximos años.

En el Gobierno creen que se puede trabajar en un plan industrial que guste a los independientes y a los fondos de inversión que todavía controlan cerca de un 15% de la compañía.

Esto supone abordar operaciones de M&A que generen crecimiento y valor. Y aquí la primera que vuelve a la mesa es la integración con EM&E, la favorita de Amber y Oughourlian.

La SEPI y el Gobierno nunca se opusieron a la operación. Sólo temían que Escribano la utilizase para controlar Indra junto con los fondos.

Consejo de administración

Pero ahora, con uno de los dos Escribano fuera del consejo, con un presidente apoyado por la SEPI y un consejero delegado en sintonía con el Gobierno, todo cambia.

Es por ello que el Ejecutivo confía en que esta mayoría de investidura -aunque mínima- apoye una eventual integración, pero con sus condiciones: a un precio razonable y asegurando el control de la SEPI de cualquier empresa resultante.